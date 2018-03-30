Акулы-асексуалы и моногамные креветки: самый необычный секс у морских существ

Думаешь, самые сложные интимные отношения — у людей? Отнюдь. Некоторые морские обитатели ради размножения решаются на такое, что многим и не снилось!

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1. Самка рыбы-клоуна правит миром

Рыба-клоун может менять пол! Но в паре или группе доминирует всегда самка. Если же она погибает, самкой становится самый большой агрессивный самец, а следующий становится ее/его партером. Такова иерархия в сообществе, где выгодно быть женщиной.

2. Самцы морских коньков — лучшие отцы

Они «танцуют» с партнершей по утрам, переплетаясь хвостами и меняя цвета. Потом высиживают яйца и проводят много времени с детьми, позволяя им кататься на своем хвосте.

3. Самцы осьминогов рискуют жизнью ради секса

Осьминоги весьма агрессивны с партнерами, поэтому самец оплодотворяет самку, рискуя быть травмированным или даже съеденным, если она голодна. Ситуацию ухудшает то, что им приходится помещать щупальца внутрь самки, чтобы передать сперму, а это долгий процесс, во время которого они могут погибнуть.

4. Самцы акул жестоки

Сначала они бьют самок, чтобы выказать интерес к спариванию, а потом удерживают на месте с помощью зубов, чтобы передать сперму. Нужно иметь толстую шкуру, чтобы это выдержать! Кстати, у самцов два пениса, но в каждом случае работает только один, и его нужно зафиксировать внутри самки, пока процесс не закончится.

5. Иногда самки акул рожают и без спермы

Это единичные случаи, но ученые фиксировали асексуальную репродукцию леопардовой акулы и акулы-молота. Все самки долгое время не имели контакта с самцами.

6. Плоские черви дерутся пенисами во время секса

У них есть репродуктивные органы обоих полов, но никто из них не хочет забеременеть. Поэтому они около часа своеобразно дерутся, проигравший получает дозу спермы и вынашивает потомство.

7. Самка морского черта растворяет в себе самца

Самец долго ищет пару (срабатывает в одном случае из ста), а потом в буквальном смысле прячется внутри самки. Там он превращается в хранилище спермы до тех пор, пока она не будет готова оплодотворить яйца. А потом она находит нового партнера…

8. Некоторые креветки моногамны

Стеклянная губка с поэтичным названием «цветочная корзинка Венеры» становится домом для пары влюбленных креветок. Они попадают туда еще маленькими, а потом становятся слишком большими, чтобы выбраться наружу. «Развестись» не вариант, поэтому они чистят губку изнутри, а она их кормит и защищает. Интересно, что после гибели кого-то из симбионтов оставшиеся продолжают существовать.

8. Некоторые подводные существа вообще не занимаются сексом

Моллюски, кораллы, анемоны и медузы размножаются разбрасыванием генного материала. Например, самка медузы попросту собирает в воде сперму самцов, а из спермы и яйцеклеток коралловых полипов (да-да!) образуются личинки, которые потом находят место для новой колонии.

10. У этих рыб самый необычный секс

Самцы глазчатых губанов бывают трех типов. Доминантные, самые крупные, строят гнезда для яиц. Около этих гнезд плавают спутники, самцы поменьше: они «рекламируют» гнездо, чтобы самки откладывали в них икру. Если доминантный самец зазевается, спутник может проникнуть в гнездо и оплодотворить икру. А самые мелкие самцы — жулики — получают такой шанс, если отвлекутся все крупные.

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