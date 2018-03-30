Чьих это лап дело? Животные‐воришки, которых поймали с поличным

Воровство является нормой поведения для некоторых животных. Например, чайки любят выхватывать добычу у своих сородичей, чтобы показать, кто главнее. Но есть и такие представители животного мира, для которых воровство ‐ способ испытать острые ощущения. Многие из пушистых воришек стали настоящими звездами интернета. «360» собрал подборку самых милых преступников в истории, которых знает весь мир.

Неожиданный гость ожидал американца прямо у его дома. Рыжую лисицу не так часто можно увидеть в жилом секторе, поэтому мужчина решил снять ее на видео — так сказать, на долгую память. Животное, по всей видимости, — не самый большой любитель папарацци, поэтому подбежало поближе и выхватило кошелек у незадачливого американца. Потерпевший побежал за воришкой, но догнать лису, конечно же, не смог.

Однако животное, видимо, всю ночь думало над своим поведением и сильно раскаялось. Наутро молодой человек нашел свой кошелек на газоне.

Не уступают в хитрости лисам и ушлые еноты. Этот товарищ прославился на весь честной интернет кражей придверного коврика. Кто знает, зачем он ему понадобился? Но, быть может, ушастый пройдоха просто решил обновить интерьер у себя в норке?

Одними из самых изощренных воришек можно считать, медведей. Уж они-то точно знают, как стащить

что-нибудь

вкусное. Но иногда система дает сбой. Вот этот уверен, что делает все, что называется, «без палева».

Иногда животные решаются на преступление от безысходности. Этот хаски расстроился, подумав, что никто ничего не подарит ему на Рождество, поэтому решил сделать себе подарок сам. Он схватил кость с прилавка в зубы и припустился бежать со всех лап.

А кто не слышал историю о воришке-песце, которому уж очень захотелось отведать свежей рыбки? Этот белокурый красавец — настоящая звезда YouTube.

Многие знают: если видишь обезьяну, держи сумку закрытой, да и вообще будь повнимательнее. Не пройдет и секунды, как эти друзья человека выхватят

что-нибудь

из кармана зазевавшегося прохожего и унесут к себе в укромный уголок на дереве. Так произошло и на этом видео.

Однако самым отпетым преступником из всей подборки «360» является котик по имени Дасти. Калифорнийский красавец, по самым скромным оценкам, стащил уже больше 600 вещей у хозяев и их соседей. Наверное, это самый милый клептоман на свете.