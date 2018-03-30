Длиной под два метра, ест раз в 10 дней, может чихать: история тюменца, который живет со змеей

Пауки-птицееды, кроха-удав, миниатюрные лягушки размером в несколько сантиметров и почти двухметровая самка питона. Сейчас мы не про джунгли какие-нибудь, а про обычную тюменскую квартиру Тимофея Логозинского в пятиэтажке.

Заранее вас успокоим: все животные безопасны и изолированы. Сегодня в рамках нашей рубрики мы расскажем вам про любимицу тюменца — девочку джампейского сетчатого питона.

Вася — именно так называет её Тимофей Логозинский. Любуется окраской, напоминающей сетку. Кстати, узор тела у этих животных уникален и неповторим.

Цвет питонов, их окраска и глаза — всегда разного цвета у разных животных

Как питон поселился в Тюмени

— С детства люблю животных. Когда стал постарше, то появилась возможность приобретать их. Три года назад сделал себе на день рождения подарок и купил Василису. Теперь отмечаем праздник вместе. Долго над выбором имени не думал: заводчицу также звали Василиса. Купил змею в Москве, после чего друг на машине доставил ее в Тюмень. Тогда она была около 50 сантиметров. Сейчас уже выросла до 1,8 метра. И будет расти всю свою жизнь.

Вася — карликовая самка джампейского питона. Длина ее тела достигает в среднем 3,5–4 метра. Бывали случаи, когда карликовые питоны в домашних условиях вырастали и до 5–6 метров.

Ну очень удобно тут сидеть. Лежать, то есть

Перепутала и укусила

Василиса — девушка неконфликтная. Но если разозлить, то можно получить от нее. Укус. Именно такая история однажды приключилась с её хозяином Тимофеем. Правда, в тот раз Вася немного напутала и нечаянно его укусила. Благо, она, хоть и хищная, но не ядовитая.

— Кусаются очень больно. Однажды я с крысами работал и плохо помыл руки. Вот она перепутала и решила, что я — еда, — говорит Тимофей.

Как результат — рваная рана, похожая на мини-порезы. Их Вася оставила своими острыми, как иголки, зубами. Последние к тому же направлены внутрь челюсти в несколько рядов для удержания жертвы. У самой нижней челюсти подвижный сустав. Это объясняет то, с какой легкостью рептилия проглатывает крупную еду.

Укусит или не укусит — вот в чем вопрос

— К морде не советую лезть. У нее может быть защитная реакция, — продолжает тюменец.

Извиваясь, стараемся сначала подальше держаться от змеючки. А та запросто загоняет нас в угол и, кажется, пристально рассматривает. Особенно нравится Василисе проверять оптику нашего фотографа и видеооператора: всю аппаратуру эта любопытная девушка проверила своим языком.

— Что тут у вас?

— Если бы она хотела вас укусить, то давно бы это сделала, — смеется Тимофей. — У змей скорость реакции гораздо выше, чем у людей.

Вася вела себя очень дружелюбно, хоть и немного волновалась

Сколько стоит и во сколько обходится содержание

Тимофей не помнит, сколько точно отдал за питона: около 12-15 тысяч. Содержание таких питомцев равно стоимости их корма: около полторы тысячи рублей в месяц.

Ест Василиса скромно, раз в десять дней. Питается в основном крысами: сначала обвивает их, затем целиком проглатывает. Процесс переваривания занимает около недели.

— Змея привлекает своей неприхотливостью. Кормежка раз в десять дней: крысу дал и следи, чтобы водичка была чистая. Когда жарко, пьет много и часто. Прямо видно, как глоток делает. Приучена она у меня и к живой еде, и к разморозке. Подойдет также курица, перепелка, любые другие мелкие грызуны.

Василиса временно обитает в контейнере: ждет, пока Тимофей сделает ей новый большой террариум

Чем болеют питоны

Никаких прививок и паспортов у этой гибкой дамы нет. В домашних условиях она живет дольше: в дикой природе питоны не только хищники, они также служат кормом для, например, варанов и крупных кошек.

— Самое распространенное заболевание у питонов — это простуда. Они простужаются, чихают, сопли бывают. Могут заболеть пневмонией. Все потому, что они зависимы от температуры окружающей среды. Для них комфортная комнатная температура даже немного выше. Когда жарко, рядом обязательно должна быть вода, — говорит про особенности содержания Тимофей.

Вася не дурачится, показывая вам свой раздвоенный язык, а просто изучает таким образом все вокруг

Шипит как змея

Не привычные многим «мур» и «гав» издает эта змея, а, конечно же, шипит. Так она, объясняет хозяин, а заодно дипломированный биолог, выпускает воздух из ноздрей. Особенно хорошо это слышно, когда она волнуется. Например, сейчас — когда к ней в гости пришли сразу три незнакомых человека. А еще ведь всем надо потрогать её и на камеру позировать.

Кстати, последнее Васе удается на славу: она периодически участвует в фотосессиях вместе с моделями.

Наша героиня — и сама настоящая модель: очень стройная, изворотливая и сильная

— Особенно любит штативы, — смеется Тимофей. После таких съемок в обнимку с моделями вся намакияженная наша Василиса. Приходится купать ее. Это дело она любит: отлично плавает в ванне, ныряет. Купаю ее часто, особенно когда у нее линька. Кстати, в этот период змеи тоже более агрессивны.

Скоро у змеи обновится кожа. Она станет более гладкой и эластичной

Можно ли дрессировать

Чувства привязанности к человеку у змей нет и дрессировке они практически не поддаются. Но запах своего хозяина она отличает и со временем более спокойно идет к нему в руки.

Так и наша Василиса Прекрасная с удовольствием уселась на Тимофея и стала наблюдать за происходящим. О своей привязанности сказать она ничего не может. Но тюменцу этого и не надо. Ему достаточно присутствия в доме этой красотки, от которой в восторге не только он сам, но также его знакомые и даже мама.

Жить со своей любимицей тюменец планирует долго и счастливо. Сейчас Василисе даже ищут мужа — для продолжения рода.

Вот она — змеиная нежность

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