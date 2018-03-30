Вентиляция и отопление дома: проектирование и монтаж

Раньшевентиляция дома осуществлялась естественным

путем: окна, двери, элементы конструкции. Изменились технологии изготовления

строительных материалов, нормы строительства. Деревянные постройки с обычными

окнами и планировкой не требовали вентиляционных систем. Современные дома

построены из совершенно другого материала и оснащены герметичными окнами. В подобной ситуации качественная вентиляция невозможна. Мы добились изоляции

шума, экономии тепла, но потеряли в качестве вентиляции. Даже живя за городом,

человек не всегда получает ожидаемую порцию свежего воздуха. Эти проблемы

решает правильная вентиляция дома. Она не менее важна для современного

человека, чем https://proteq.ru/category/otoplenie/ отопление дома,

снабжение водой и электроэнергией.

Вентиляция

обеспечит подачу летом фильтрованного, а зимой еще и подогретого воздуха. При этом удалит загрязненный воздух из помещения. Это благоприятно сказывается на самочувствии человека, работоспособности, полноценной жизнедеятельности.

Кому доверить

установку вентиляционной системы?

Конечно,

профессионалам. Только в этом случае вы будете убеждены в том, что вентиляция

справляется с поставленными задачами и прослужит долгое время. Специалисты

выполнят все необходимые расчеты и подберут оборудование, которое идеально

подходит вашему помещению. Подготовят проект и в сжатые сроки выполнят монтаж.

Будет учтена любая мелочь, благодаря чему система исправно прослужит не один

десяток лет.

Почему доверить

нам?

Специалисты

компании «Прорыв Технолоджи» с готовностью справятся с поставленной задачей.

Мы:

·ведем

объект от создания проектной документации до сдачи под ключ;

·обладаем

огромным опытом и качественно выполняем работу;

·придерживаемся

стандартов и уделяем предельное внимание каждой мелочи;

·подготовим

техническое задание;

·подберем

подходящее оборудование;

·у нас приемлемые цены;

·качество

работы подтверждаем гарантией;

·работу

выполняем оперативно, не доставляя неудобств заказчику;

·при необходимости обеспечим в дальнейшем техническое обслуживание;

·у нас трудятся только сертифицированные специалисты, которые имеют допуски на строительство подобных сооружений.

Обратившись в нашу компанию, вы очень

скоро будете наслаждаться надежной и долговечной системой вентиляции, которая

обеспечит благоприятную атмосферу как для отдыха, так и для работы.

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