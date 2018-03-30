Вентиляция и отопление дома: проектирование и монтаж 

Раньшевентиляция дома осуществлялась естественным
путем: окна, двери, элементы конструкции. Изменились технологии изготовления
строительных материалов, нормы строительства. Деревянные постройки с обычными
окнами и планировкой не требовали вентиляционных систем. Современные дома
построены из совершенно другого материала и оснащены герметичными окнами. В подобной ситуации качественная вентиляция невозможна. Мы добились изоляции
шума, экономии тепла, но потеряли в качестве вентиляции. Даже живя за городом,
человек не всегда получает ожидаемую порцию свежего воздуха. Эти проблемы
решает правильная вентиляция дома. Она не менее важна для современного
человека, чем https://proteq.ru/category/otoplenie/ отопление дома,
снабжение водой и электроэнергией.
Вентиляция
обеспечит подачу летом фильтрованного, а зимой еще и подогретого воздуха. При этом удалит загрязненный воздух из помещения. Это благоприятно сказывается на самочувствии человека, работоспособности, полноценной жизнедеятельности.
Кому доверить
установку вентиляционной системы?
Конечно,
профессионалам. Только в этом случае вы будете убеждены в том, что вентиляция
справляется с поставленными задачами и прослужит долгое время. Специалисты
выполнят все необходимые расчеты и подберут оборудование, которое идеально
подходит вашему помещению. Подготовят проект и в сжатые сроки выполнят монтаж.
Будет учтена любая мелочь, благодаря чему система исправно прослужит не один
десяток лет.
Почему доверить
нам?
Специалисты
компании «Прорыв Технолоджи» с готовностью справятся с поставленной задачей.
Мы:
·ведем
объект от создания проектной документации до сдачи под ключ;
·обладаем
огромным опытом и качественно выполняем работу;
·придерживаемся
стандартов и уделяем предельное внимание каждой мелочи;
·подготовим
техническое задание;
·подберем
подходящее оборудование;
·у нас приемлемые цены;
·качество
работы подтверждаем гарантией;
·работу
выполняем оперативно, не доставляя неудобств заказчику;
·при необходимости обеспечим в дальнейшем техническое обслуживание;
·у нас трудятся только сертифицированные специалисты, которые имеют допуски на строительство подобных сооружений.
Обратившись в нашу компанию, вы очень
скоро будете наслаждаться надежной и долговечной системой вентиляции, которая
обеспечит благоприятную атмосферу как для отдыха, так и для работы.
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