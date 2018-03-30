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В Приморье трое амурских тигрят начали жить самостоятельно
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В Приморье трое амурских тигрят начали жить самостоятельно 

РИА Новости 1 час назад
ХАБАРОВСК, 30 мар — РИА Новости. Трое тигрят из семьи амурских тигров Светлой и Бори, проживающих в заказнике «Журавлиный» в Еврейской АО, заметно подросли и уже стали самостоятельными, сообщает на странице в соцсети АНО «Центр Амурский тигр».
Тигры Боря и Светлая находились вместе в центре реабилитации. Светлую выпустили в 2014 году в заказнике «Журавлиный» в ЕАО, а Борю — в Амурской области. Борю вместе с двумя другими тигрятами-сиротами Кузей и Илоной выпускал на волю президент РФ Владимир Путин. Спустя почти 1,5 года Боря преодолел сотни километров и добрался до «Журавлиного», чтобы вновь в декабре 2015 года встретить Светлую. В мае 2017 года ученые сообщили о пополнении в тигрином семействе, у пары родилось трое малышей. Это событие уникально потому, что выпущенные людьми тигры смогли самостоятельно сформировать пару и стать родителями.
Отмечается, что на днях группа по мониторингу вернулась с весенней проверки фотоловушек в заказнике, где проживает тигриное семейство.
"Почти на всех кадрах юные полосатые хищники ходят без мамы. Изредка их следы пересекаются с родителями. За зиму тигрята заметно подросли и их размеры вообще не отличаются от размеров взрослых тигров. Пока все три тигренка держатся вместе. Их родители тоже в прекрасной форме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдение за тигриным семейством будет продолжено. Мониторинг осуществляется сотрудниками МРОО «Центр тигр», АНО «Центр Амурский тигр» и управлением охотничьего надзора ЕАО.
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