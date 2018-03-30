«Кожа да кости»: Решетова потеряла свою привлекательность

Поклонники просят ее немного поправиться.

Уже несколько месяцев поклонники, затаив дыхание, ждут каждого нового снимка Анастасии Решетовой в Instagram: кажется, с каждым днем девушка тает на глазах. В стремлении к идеалу девушка, кажется переборщила. Обтягивающие леггинсы очень невыгодно подчеркнули ее худобу. Фанаты пришли к выводу, что смотрится это уже не красиво, а слегка пугающе.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

29 Мар 2018 в 9:59 PDT Прошлой весной модель презентовала авторский сборник советов по правильному питанию и грамотным тренировкам. Однако Решетова, похоже, не спешит следовать своим же рекомендациям, а именно вести здоровый образ жизни, и доводит себя до истощения суровыми диетами и непомерными нагрузками. И это при том, что в своем юном возрасте она уже имеет титулы первой вице-мисс России 2014 года — ей-то, казалось бы, зачем себя истязать?

«Вы очень похудели. Как ни крути, это очень заметно. Верните былые формы», «Поправьтесь немного. Вы и так хороши, но женская красота не в беспредельной худобе», «Вот зачем так худеть? Как было, ты была гораздо красивее», — стали писать фолловеры в комментариях.

Интересно, последует ли Настя их советам? Ведь у нее есть и еще один повод немного поправиться. Недавно Решетова вышла в свет вместе со своим возлюбленным, Тимати . Их совместные фотографии получились немного комичными. На фоне стройной высокой Анастасии музыкант, который ниже ее ростом, да еще и прибавивший в весе в последнее время, смотрится забавно. И вряд ли он будет худеть или чаще наведываться в спортзал. Зато сделать так, чтоб их пара смотрелась гармонично, вполне по силам Анастасии. Всего-то нужно перестать изводить себя диетами.

Принять участие в опросе «А как вы считаете, стоит Анастасии немного поправиться?» в полной версии материала на сайте Woman's Day На грани: Решетова на публике сверкнула нижним бельем

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