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Пропали в один день: в Башкирии ищут двух друзей-студентов
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Пропали в один день: в Башкирии ищут двух друзей-студентов 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке в один день пропали два друга-студента. Роман и Родион ушли из дома в Стерлитамаке 17 марта и как в воду канули. Сестра Родиона рассказала, что произошло в тот день.
Родион и Роман учатся вместе в Стерлитамакском индустриальном колледже на втором курсе. 16-летний Родион был в тот день дома, пришел после занятий и сидел в своей комнате. Мать с отцом куда-то ушли, но в квартире была еще младшая сестра. Девочка рассказала, что пришел Роман — хороший друг Родиона, мальчики собрались и ушли. При этом не взяли никаких вещей для долгой отлучки.
— Позже мы узнали, что они хотели снять комнату на ночь. Зачем это было нужно, никто не знал. Мы осмотрели комнату, которую они снимали, но там ничего подозрительного не было. Куда они пошли дальше, неизвестно, — сообщила сестра Родиона Карина.
У мальчиков не могло быть с собой много денег. Родиону всего 16, Роману — 17 лет. Они не взяли ни одежду, ни вещи для путешествия. Сейчас волонтеры ищут их в двух направлениях — по Стерлитамаку и по Уфе.
Родион Киньябаев ростом около 170 сантиметров, худой, с волнистыми темными волосами и карими глазами. Был одет в серую вязаную шапку, серую куртку и джинсовые брюки, а также серые кроссовки.
Роман Остапенко выглядит чуть старше, ростом около 180 сантиметров, худой, в волнистыми короткими волосами и светлыми глазами. На голове была синяя шапка с лейблом квадратной формы, синюю куртку с капюшоном, трико серое с лампасами, черные кроссовки с белыми полосками.
Если вы видели двух студентов, позвоните по номерам МВД: 8-999-74-174-96, 8 (3473) 23-79-70, 02, 020, 002 или волонтерам: 8-927-969-89-19, 8-917-34-66-422.
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