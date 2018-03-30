Как справиться с эмоциональным истощением: советы психолога Ларисы Сурковой

Популярный психолог Лариса Суркова предупредила, что вслед за шоком и напряжением после трагедии у людей наступает эмоциональное истощение. Как помочь себе справиться с этим состоянием, она рассказала в своем блоге.

Сложно найти человека, который в последние дни не переживал бы из-за трагедии в Кемерове, где при пожаре погибло 64 человека, большинство из которых — дети. Психолог Лариса Суркова в Инстаграме пояснила, что длительное нахождение в состоянии шока, печали и стресса вызывает у людей эмоциональное выгорание. По ее словам, нужно помогать себе выходить из этих эмоций. Лариса Суркова предложила несколько способов, как прийти в себя после масштабной трагедии. Она отметила, что в выборе способов все индивидуально, но попробовать хотя бы что-то из этого обязательно нужно.

Итак, Лариса советует занять свои мысли работой, а тело активным спортом. Кроме того, очень полезны прогулки на свежем воздухе, во время которых нужно стараться дышать как можно глубже. Поскольку большинство людей визуалы, психолог советует отвлекаться на какую-то картинку, подойдет просмотр фильмов, сериалов и рисование. Также будет очень полезно сходить на массаж или хотя бы сделать его друг другу с партнером. Обязательно нужно, несмотря ни на что, строить планы, детально прописывая мечты. Чтобы выйти из состояния стресса, очень полезно делать что-то нетипичное для себя: ходить другим маршрутом, есть необычную еду, гулять в непривычном месте.

«Состояние после больших трагедий может длиться до недели, если спустя 10 дней не становится легче, то нужно обратиться к психологу», — подытожила Лариса Суркова. Отметим, что речь не идет о родственниках и знакомых погибших людей. Им обязательно потребуется помощь специалистов, чтобы пережить все стадии горя.