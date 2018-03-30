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Все эмоции на морде: проект про собак, единственных и неповторимых
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Все эмоции на морде: проект про собак, единственных и неповторимых 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Эльке Фогельсанг (Elke Vogelsang) — коммерческий фотограф из Германии. После трудного периода в своей жизни она решила менять жизнь к лучшему и стать профессиональным фотографом. Помимо этого Эльке абсолютно влюблена в собак. И, как фотограф, специализирующийся на съемке собак, она очень успешно совместила приятное с полезным, как говорит сама девушка: «мечта стала явью».
Девушка никогда не перестает удивляться уникальности каждой отдельной собаки. У всех из них свой особенный характер, причуды, особенности. В своей серии фотографий «Dogsonality» (Собачий характер. — Прим. ред.) она постаралась изобразить эту индивидуальность.
Источник: Bored Panda
«Фидо, тебя усыновили!»
«Счастливый Мэйло»
«Вульгарный танец»
«Джетт в панике»
«Безумно счастливая Табенока»
«Скромный Эрни»
На своих снимках Эльке старается поймать причудливость и миловидность «друзей человека».
Проект находится на стадии постоянного обновления и развития, и Эльке предлагает всем присоединиться, подписавшись на ее инстаграм.
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