Все эмоции на морде: проект про собак, единственных и неповторимых

Эльке Фогельсанг (Elke Vogelsang) — коммерческий фотограф из Германии. После трудного периода в своей жизни она решила менять жизнь к лучшему и стать профессиональным фотографом. Помимо этого Эльке абсолютно влюблена в собак. И, как фотограф, специализирующийся на съемке собак, она очень успешно совместила приятное с полезным, как говорит сама девушка: «мечта стала явью».

Девушка никогда не перестает удивляться уникальности каждой отдельной собаки. У всех из них свой особенный характер, причуды, особенности. В своей серии фотографий «Dogsonality» (Собачий характер. — Прим. ред.) она постаралась изобразить эту индивидуальность.

Источник: Bored Panda

«Фидо, тебя усыновили!»

«Счастливый Мэйло»

«Вульгарный танец»

«Джетт в панике»

«Безумно счастливая Табенока»

«Скромный Эрни»

На своих снимках Эльке старается поймать причудливость и миловидность «друзей человека».

Проект находится на стадии постоянного обновления и развития, и Эльке предлагает всем присоединиться, подписавшись на ее инстаграм.