Самые смешные шутки и розыгрыши 1 апреля 2018

Организация розыгрышей и сюрпризов — относительно новое, но уже набирающее популярность направление в Новосибирске.

Когда собственная фантазия на нуле, а необычно «подколоть» друга очень хочется, на помощь приходят специалисты праздничных агентств. По-настоящему запоминающиеся розыгрыши шутники заказывают у профессионалов-затейников, специализирующихся именно на таких сюрпризах — смешных, но порой даже страшных.

«Розыгрыши — это действительно весело и смешно, но важно подобрать правильный для конкретного человека, а для этого нужно хорошо знать «жертву», — говорит руководитель event-агентства «Dominanta» Евгения Петрова. — Например, для мужчин у нас есть такой сюрприз: идет себе ничего не подозревающая жертва розыгрыша по улице и вдруг, откуда ни возьмись, его подрезает машина ОМОНа. Выскакивают парни в форме и, ничего не объясняя, заталкивают беднягу в автомобиль. Затем увозят в заранее оговоренное место, где его уже поджидают смеющиеся заказчики — друзья или семья. Это такой всплеск адреналина! Мужики в восторге, но женщины не всегда адекватно реагируют на похищение».

Организатор агентства Chernika-group Станислав тоже припомнил похищение жертвы с элементами хоррора: «Мы поймали человека, которого нам заказали разыграть прямо возле подъезда, посадили его в фургон, завязали глаза и привели на площадку хоррор-квеста — посадили в клетку, а вдоль нее маньяк ходил с топором. Конечно, на месте поджидали друзья, которые весело хихикали». Организаторы уточняют: в таких постановках всегда есть некое кодовое слово, на случай, если что-то пойдет не так, ведь жертва «хоррор-прикола» может подумать, что его действительно похищают.

И если над мужчинами шутят жестче, то милым дамам заказывают более романтичные приколы. «Звонок в дверь, женщина смотрит в глазок, а перед ней букет роз. Открывает, а на пороге — мушкетер с гитарой, поющий серенаду на французском. Дамы от такого аж пищат. Еще был случай, заказывали у нас цыганку, которая должна была предсказать на картах ничего не подозревающей девушке свадьбу. Естественно, жених заранее рассказал артистке детали жизни, и выглядело это представление очень натурально», — вспоминает Евгения Петрова. Женщинам посмелее друзья дарят экстремальные развлечения — такие розыгрыши запомнятся надолго. «Даже девушкам дарят такие сюрпризы: например, в апреле можно полетать на аэротрактах, прыгнуть с парашютом. Человека привозят с завязанными глазами на аэродром и ставят перед фактом: „А сейчас мы будем прыгать“. Люди визжат, кричат, куча эмоций и адреналина», — поделился с VN.ru менеджер «KupiKaif.ru» Артем.

А для больших компаний и приколы должны быть соответствующие. Например, такая ситуация: сидят коллеги на банкете, отмечают, вдруг к ним подходит взволнованный администратор ресторана и пытается выяснить, кто оплачивал банкет, потому что деньги оказались фальшивыми. Говорит, что уже вызвали полицию, ведь дело серьезное. В ресторан влетает наряд ОМОНа с автоматами, арестовывает нескольких мужчин, все лежат на полу, положив руки за голову, музыка затихает. И сквозь гнетущую тишину на весь банкетный зал слышится: «Сюрприз!».

Любовь Музыка , организатор розыгрышей в Новосибирске, уверена: чтобы придумать действительно классную шутку, нужно обладать большой смелостью и нестандартным воображением. «Однажды друзья заказали мне разыграть мужчину, естественно, заранее рассказали детали его жизни, — вспоминает Любовь, — Я в роли официантки, подхожу к столику, за которым сидят муж с женой, будто случайно узнаю его, говорю: „Вова, ты?“. Он в недоумении: „А мы знакомы?“. Начинаю „вспоминать“: „Ну помнишь, мы еще сидели с твоими друзьями в ресторане несколько лет назад, а потом ты нас катал на машине с подругой, у тебя же серебристый „Мерседес“, правильно?“. Жена уже начинает кипятиться, а я продолжаю: „У меня тогда еще телефон дорогой пропал, я заявление в полицию написала, сейчас им позвоню, они как раз тебя и твоего друга разыскивают“. А дальше по сценарию появляются полицейские, допрашивают жертву. Когда ему сказали, что это был розыгрыш, они с женой две минуты просто стояли в шоке».