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Кайли Дженнер переезжает! Как выглядит ее новый интерьер?
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Кайли Дженнер переезжает! Как выглядит ее новый интерьер? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
20-летняя звезда Instagram Кайли Дженнер после рождения дочки начала строить для себя новый дом. На днях звезда поделилась фотографией будущей гостиной в Snapchat.
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Кайли отдала предпочтение кремовым оттенкам, а также золоту и металлике. Кофейный столик из золотых листьев дополняет альбом Taschen с фотографиями Беттины Рейс.
Картина над камином с африканскими мотивами оценивается в 50-70 тысяч долларов. Никуда без этого абсолютного мастхэва: в правом углу висит круглое зеркало. Подозреваем, что еще не раз его увидим в Instagram. Сестры Кардашьян не могут устоять перед зеркалом.
Впервые в риэлторской компании Кайли была замечена в январе. Тогда она получила разрешение на строительство в одном из лучших районов Лос-Анджелеса (оно обошлось звезде в 1,7 миллионов долларов). В доме будет два этажа и два гаража. Маловато, для такого автопарка как у Кайли! Надеемся, что для молодой мамы с дочкой места хватит.
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Напомним, Кайли стала мамой 1 февраля — она родила своему парню Трэвису Скотту (25) дочку Сторми. Но влюбленные торопить события не хотят — свадьбу пока не планируют и вместе не живут.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kajli-dzhenner-pereezzhaet-kak-vyglyadit-ee-novyj-interer/
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