Нижегородка будет выдавать девушек за миллионеров

В апреле на экраны выходит новое реалити-шоу «Миллионер на выданье». Программу на телеканале «Ю» будет вести нижегородка Екатерина Одинцова

По правилам шоу 15 красивых и очень обаятельных девушек вступают в борьбу за сердце состоятельного жениха, у которого уже есть взрослые дети. В течение нескольких серий проекта участницы не видят жениха-миллионера, а вести отбор и принимать решение — кто же станет новой возлюбленной их отца — будут его «золотые детки». — Участницы поселятся в загородном особняке потенциального мужа, чтобы почувствовать вкус роскоши, но им придется пройти непростые испытания: проверки на детекторе лжи и даже вспомнить секреты, которые они предпочли бы забыть… Победительница, которую выберут дети, получит предложение руки и сердца, — рассказали на телеканале.