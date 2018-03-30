Цветут и пахнут: 5 умных гаджетов, которые незаменимы для комнатных растений

Люксометр: определит, достаточно ли света у вас в квартире

Солнечный свет — необходимый компонент для фотосинтеза. В средней полосе России довольно короткий световой день, особенно зимой. А если окна квартиры выходят не на солнечную сторону, то скорее всего комнатные растения будут страдать от нехватки ультрафиолета даже в летнее время. Но бывает и обратная ситуация: тенелюбивые цветы засыхают от слишком яркого света. Чтобы измерить уровень освещенности, воспользуйтесь люксометром и сравните его показания с рекомендациями по выращиванию конкретного цветка.

Какие бывают люксометры: их техническое оснащение зависит от процента погрешности, с которым он показывает уровень освещенности. Более точные приборы подойдут для искушенных садоводов, но и самые простые модели вполне справятся с задачей.

Для каких цветов нужны: пригодятся для выращивания растений, которые не любят яркий свет: орхидея, драцена, фикус, бегония, плющ.

Фитолампа: обеспечит нужный уровень освещения

Экваториальные цветы, которые привыкли к постоянному естественному освещению по 10-12 часов в сутки, вряд ли приживутся в наших темных квартирах. А если и приживутся, то не порадуют владельца яркими красивыми цветами. Но проблему с освещением помогут решить фитолампы, или лампы дневного света, с спектре которых есть синие и фиолетовые лучи.

Какие бывают фитолампы: подвесные крепятся на потолок, а портативные можно переносить, что удобно для выращивания рассады. Чтобы увеличить площадь освещения, можно поставить фитолампу возле зеркала.

Для каких цветов нужны: алоэ, гиацинт, гибискус, диффенбахия, комнатная роза, фикус.

Гигрометр: измерит уровень влажности почвы

Обычно комнатные растения поливают примерно раз в неделю, ориентируясь по верхнему слою почвы, — пересох он или еще влажный. На самом деле, чтобы узнать, пора ли поливать цветок, нужно достать до его корней. Как? С помощью специального прибора гигрометра. Он напоминает градусник с длинной трубкой, которая вставляется в горшок. Через несколько секунд стрелка индикатора покажет уровень увлажненности почвы. Земля может оказаться не только пересохшей, но и излишне влажной: в таком случае полив лучше отложить.

Какие бывают: иногда гигрометры сочетают в себе несколько функций и показывают также кислотность почвы и содержание в ней питательных веществ.

Для каких цветов нужны: орхидея, гибискус, азалия, фиалка — почти все цветущие растения.

Система автополива: будет поддерживать нужный уровень влажности

Система автополива — гаджет, который пригодится и для продвинутых садоводов, и для новичков, которые просто забываю вовремя полить своих молчаливых питомцев. Самые продвинутые приборы можно запрограммировать на нужный вам режим. А также выставить продолжительность полива (то есть время, когда будет работать насос) и его периодичность. А в специальных резервуарах смешивать воду с удобрениями или обогащать ее минералами.

Какие бывают: самые простые системы автополива сделаны из колбы с водой и насоса. Бывают также автополивы со стеклянным колпаком, которые не позволяют воде испаряться.

Для каких цветов нужны: мхи, пальмовые, орхидея, фикус — нуждаются в поливе более одного раза в неделю.

Умный горшок: позаботиться о ваших цветах, когда вы в отпуске

Последнее слово в технологиях по уходу за растениями — умные горшки. Задача такого гаджета — заботиться о растении лучше самого владельца. Для этого у него есть датчики на все случаи жизни: они подсчитают уровень кислотности почвы, температуры, света и влажности. А также автоматическая система полива. Информация с датчиков передается на ваш смартфон каждые 15 минут и проанализировав ее, программа с большой базой данных не только определит, как часто конкретный цветок нуждается в поливке, но и даст хозяину совет — добавить удобрений или переставить цветок в другое место.

Какие бывают: наименее технологичные умные горшки умеют только подавать воду из встроенных резервуаров в определенное время, а самые продвинутые расскажут о растении буквально все.

Для каких цветов нужны: будет незаменим для цветущих и многолетних растений: крокусы, жасмин, герань, комнатные розы.