Найди, если сможешь. Самые смешные места, куда прячутся должники

Служба судебных приставов и опасна, и трудна, а временами даже смешна. Пытаясь убежать от ответственности, должники зачастую идут на самые непредсказуемые поступки: прячутся в шкафах, диванах, а некоторые — и в собачьей конуре. К Дню смеха, который празднуется 1 апреля, « АиФ на Енисее» вспоминает самые необычные истории, которые произошли в Красноярском крае

В конуру от долга

Убегая от долгов, люди проявляют такую смекалку, которой порой можно позавидовать. Например, житель Каратузского района задолжал своему соседу 5100 рублей. Но оплачивать штраф не спешил, вместо этого мужчина стать скрываться от приставов и прятаться у друзей. Кстати, у последних его в итоге и нашли, правда, не в доме, а в собачьей конуре. Чувство страха и нежелание платить загнали должника в будку. Оказавшись в столь нелепом положении, мужчина был вынужден вылезти из своего убежища. Соврать что-то вдохновенное о том, почему он залез в будку, у него не получилось. Пришлось сознаваться, кто он и почему прятался.

В этом же районе произошла ещё одна забавная история. Мужчина задолжал двум своим детям более 300 тыс. рублей. Чтобы не платить алименты, решил спрятаться в сенях. Более удачного места, чем куча фасоли, он не нашёл, поэтому именно там «залёг на дно». Но приставы оказались внимательными и заметили беглеца. Они любезно предложили ему «выйти из кучи» и получить повторное предупреждение об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.

«Были случаи, когда должники выпрыгивали из окна второго этажа, залезали в диван, прогреб и даже холодильник. Удивительно, как они там не задохнулись! Но такие истории скорее исключение. Как правило, люди не могут платить либо не хотят. И зная, что уклонение приведёт к ещё более жёстким последствиям, все равно скрываются. Причём нельзя выделить чёткую категорию неплательщиков — это и долги по алиментам, и кредитные задолженности, и налоги со штрафами. От приставов неплательщики постоянно норовят спрятаться, но нас не нужно бояться, мы всегда открыты для диалога», — говорит ведущий специалист-эксперт УФССП России по Красноярскому краю Валентина Завизион.

Побег в Нарнию

Фантазия некоторых должников приводит в замешательство даже самых квалифицированных экспертов. Так, в начале 2018 года жителю Красноярска удалось удивить приставов, спрятавшись от них в шкаф. Причём мужчина, будучи трезвым и в сознании, заявил, что это не шкаф, а Нарния, и она неприкосновенна.

«Мужчину принудительно пытались доставить в суд. На что он заявил: «Юрисдикция судебных приставов не распространяется на Нарнию»! В итоге пришлось разочаровать любителя сказок и достать его из укрытия», — делится пристав.

Кстати, по популярности шкаф занимает первое место. Именно в нём решил спрятаться ещё один житель Красноярского края, задолжавший по алиментам более 100 тыс. рублей. Прямо из убежища должника доставили в отдел судебных приставов, где ему выдали новое предписание.

«Я в домике»

Удивить и поставить в замешательство служителей закона удалось ещё одному алиментщику из Каратузского района. Кстати, почему-то жители именно этого района чаще всего попадают в комические ситуации. Наведываться к мужчине приставы стали из-за долга в 50 тыс. рублей, который он принципиально не хотел отдавать своему ребёнку. Каждый раз, когда к нему приходили сотрудники службы, он притворялся, что его нет дома.

«Во время работы на участке судебный пристав заметил, что в окнах дома должника горит свет. На звонок сначала никто не ответил, затем дверь открыла женщина, которая представилась подругой должника. Она сообщила, что Фёдора дома нет, он ушёл к врачу. Однако судебный пристав обратил внимание, что в прихожей в лужице растаявшего снега стоят мужские ботинки. Не раз сталкиваясь с любителями играть в прятки, представитель службы в шутку спросил у женщины: «Не в шкафу ли принимает доктор?» Всё оказалось ещё смешнее: должник забрался внутрь дивана».

Разоблачающий сеанс массажа

Похвастаться смекалкой могут и приставы. Ради поимки неплательщиков они тоже проявляют недюжинную фантазию. Например, недавно через соцсети служитель закона смог выследить должника. Он узнал, что мужчина работает массажистом в салоне красоты, где пользуется большой популярностью.

«Руководитель салона документально подтвердил: такого сотрудника нет, но хвалебные отзывы о работе массажиста в Интернете говорили об обратном. Тогда было решено действовать изящно! Сотрудник записался на сеанс массажа… И хотя очередь подошла нескоро: очень популярным и квалифицированным специалистом оказался должник, — результат появился. Ничего не подозревающий алиментщик встретил «пациента», который предъявил удостоверение».

Сегодня мест для укрытий существует огромное множество. Девушка-мигрантка прячется под стол, экстремалы скрываются от закона в зарослях крапивы, а некоторые для погашения долгов выкапывают деньги из земли, как настоящие клады.

6 безумных мест, в которых прячутся должники

1. Сугроб. События происходили в Карелии. Судебный пристав приехал на стройку, где работал должник, чтобы пообщаться с ним. Но мужчину заранее предупредили о неприятном визите, и он решил спрятаться. Не найдя укрытия лучше, неплательщик зарылся в сугроб. Но гениальный план сорвала шапка, которая выглядывала из кучи снега. В итоге пристав заметил её и, потянув, вытащил должника.

2. Туалет. Житель Омска, скрываясь от представителей закона, купил билет на поезд до Тюмени. Приставы узнали о готовящемся побеге и пришли на перрон проводить старого знакомого. Заметив их, мужчина запрыгнул в первый вагон и заперся в туалете. Приставам пришлось уговаривать его выйти.

Ещё один смешной случай с туалетом произошёл в Кургане. Запершись в комнате, мужчина для надёжности решил подпереть её своим телом, но непрочная конструкция не выдержала его веса, и он вместе с дверью вывалился в коридор.

3. Дерево. В Новосибирской области мужчина задолжал кругленькую сумму по штрафам, однако выплачивать её не спешил. Увидев из окна служебную машину приставов, он побежал из дома в сторону приусадебного участка. Быстро и ловко залез на черёмуху и в считаные секунды скрылся в листве. Правда, когда его нашли, он сообщил, что просто хотел полакомиться ягодками.

4. Обман. Жительница Кирова так испугалась прихода судебных приставов, что впала в детство. Когда позвонили в дверь, она стала отвечать детским голосом. Каково же было удивление сотрудников службы, когда дверь нечаянно распахнулась, а за ней стояла взрослая тётя.

5. Ванная. Житель Уфы нашёл укрытие в ванной. Пока приставы осматривали квартиру, в которой он проживал вместе с матерью, молодой человек стоял за занавеской. Ожидая, пока уйдут непрошеные гости, он боялся даже пошевелиться. Но все его труды оказались напрасны — спустя пару минут он был найден.

6. Мешок с картошкой. Новосибирец, не желая платить по кредитам, спрятался в мешке с картошкой. Приставы очень удивились, когда в мешке кто-то начал чихать, а потом и вовсе мешок завалился набок и из него вывалился горе-должник. При этом одет он был в красивый костюм-тройку, так как собирался идти в ресторан.