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Экстремалы: Бен Аффлек и Линдси Шукус покатались на каяках на Гавайях
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Экстремалы: Бен Аффлек и Линдси Шукус покатались на каяках на Гавайях 

Журнал ОК! 1 час назад
Уже около недели Бен Аффлек снимается для нового проекта сервиса Netflix на Гавайях, куда он прибыл не один: 45-летний голливудский актер взял на съемки свою возлюбленную Линдси Шукус. И хотя у Аффлека плотный рабочий график, ему удается уделить время 38-летнему продюсеру телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) Шукус. Доказательства тому — очередная порция фото, на которых довольные влюбленные катаются на каяках.
После тяжелого рабочего дня Аффлек с легкостью держался в лодке с веслами в руках. Однако критические моменты также были: пара несколько раз не справлялась с волнами, и их каяк переворачивался, скидывая Линдси и Бена в воду. Но они довольно быстро возвращались на свои места — ловко запрыгивали обратно.
Кстати говоря, недавно прошел слух, будто Бен Аффлек умолял свою экс-жену Дженнифер Гарнер начать все сначала, но, кажется, это неправда: судя по фотографиям, ему хорошо и с Линдси Шукус.
Фотография: Legion-Media Бен Аффлек и Линдси Шукус
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