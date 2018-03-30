Экстремалы: Бен Аффлек и Линдси Шукус покатались на каяках на Гавайях

Уже около недели Бен Аффлек снимается для нового проекта сервиса Netflix на Гавайях, куда он прибыл не один: 45-летний голливудский актер взял на съемки свою возлюбленную Линдси Шукус . И хотя у Аффлека плотный рабочий график, ему удается уделить время 38-летнему продюсеру телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) Шукус. Доказательства тому — очередная порция фото, на которых довольные влюбленные катаются на каяках.

После тяжелого рабочего дня Аффлек с легкостью держался в лодке с веслами в руках. Однако критические моменты также были: пара несколько раз не справлялась с волнами, и их каяк переворачивался, скидывая Линдси и Бена в воду. Но они довольно быстро возвращались на свои места — ловко запрыгивали обратно.

Кстати говоря, недавно прошел слух, будто Бен Аффлек умолял свою экс-жену Дженнифер Гарнер начать все сначала, но, кажется, это неправда: судя по фотографиям, ему хорошо и с Линдси Шукус.

Фотография: Legion-Media Бен Аффлек и Линдси Шукус