Шпинат и бархатцы: «Зеленстрой» готовится к весне

В Орле сотрудники муниципального предприятия «Зеленстрой» приступили к пикировке тепличных цветов, сообщает пресс-служба предприятия.

Петунии ампельные и махровые, различных цветов, украсят улицы областного центра этим летом. На предприятии также отметили, что»Зеленстрой» расширил ассортимент овощных культур.

Уже высеяны районированные сорта сладкого перца, шпината, базилика, баклажана и др. Здоровый рост растений обеспечивает питательный грунт, содержащий верховой сфагновый торф, известняковую муку и комплексное минеральное удобрение.

В феврале в теплицах «Зеленстроя» высажены бархатцы, виола, цинерария серебристая. Агротехнические сроки работ соблюдены, в теплицах создан необходимый микроклимат и весной рассада появятся в продаже. Также цветы украсят улицы Орла. Цветы наберут рост и силу, достаточные для высадки в открытый грунт, в конце апреля.

Весной посадочный материал цветочных и овощных культур появится в продаже в садовом центре муниципального предприятия.