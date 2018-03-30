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Шпинат и бархатцы: «Зеленстрой» готовится к весне
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Шпинат и бархатцы: «Зеленстрой» готовится к весне 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле сотрудники муниципального предприятия «Зеленстрой» приступили к пикировке тепличных цветов, сообщает пресс-служба предприятия.
Петунии ампельные и махровые, различных цветов, украсят улицы областного центра этим летом. На предприятии также отметили, что»Зеленстрой» расширил ассортимент овощных культур.
Уже высеяны районированные сорта сладкого перца, шпината, базилика, баклажана и др. Здоровый рост растений обеспечивает питательный грунт, содержащий верховой сфагновый торф, известняковую муку и комплексное минеральное удобрение.
В феврале в теплицах «Зеленстроя» высажены бархатцы, виола, цинерария серебристая. Агротехнические сроки работ соблюдены, в теплицах создан необходимый микроклимат и весной рассада появятся в продаже. Также цветы украсят улицы Орла. Цветы наберут рост и силу, достаточные для высадки в открытый грунт, в конце апреля.
Весной посадочный материал цветочных и овощных культур появится в продаже в садовом центре муниципального предприятия.
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