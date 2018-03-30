Анна Хилькевич иронизирует над своими кулинарными способностями

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич отдыхает от работы и проводит время с семьей. В своем Инстаграме актриса показала, как вместе с маленькой дочерью готовит оладьи, и в шутливой форме поиронизировала над собственными кулинарными способностями.

Анна вместе с супругом, бизнесменом Артуром Волковым , воспитывают двухлетнюю дочь Арианну. Малышка нередко появляется в микроблоге актрисы и каждый раз заново очаровывает поклонников Хилькевич. На днях Анна разметила в Инстаграме новую фотографию и видео, на которых оказались запечатлены совместные кулинарные эксперименты матери и дочери. Актриса показала, как учит Арианну печь оладьи, а заодно пошутила о собственных навыках. «Всего несколько дней дома, а дочь уже подташнивает от маминой стряпни. Доченька, впереди ещё много лет совместной жизни. Крепись. Папа же привык!»

Подписчиков Анны фотография развеселила, однако они выразили сомнения в правдивости слов актрисы. Многие уверены, что на самом деле ее кулинарные способности на достаточно высоком уровне, а малышка на снимке всего лишь зевает. Вспомнили поклонники и героиню Хилькевич в сериале «Универ», которая отличалась абсолютным неумением готовить. Они отметили, что, возможно, у актрисы с ней куда больше общего, чем могло показаться на первый взгляд. Также прозвучали опасения из-за слишком близкого нахождения Арианны к плите и помощи в готовке. Впрочем, другие подписчики посчитали волнения беспочвенными, ведь Анна контролирует действия дочери и явно не допустит случайного ожога.

«Обожаю Вас за подход ко всему с юмором!» «Вы на себя наговариваете! Мама не может готовить невкусно.» «Ой, главное, чтоб от мамы с папой не подташнивало, а там уже действует правило: любишь покушать — люби и мамину стряпню, или готовь себе сама! Сем, я вижу, Арианна уже занялась.» «Совместное творчество на кухне — это круто!» «Примерно так же моя дочка реагирует на мамины супчики…»

Впрочем, Анна Хилькевич любит пошутить не только над собой, но и над Арианной. Не так давно она вспомнила детство и рассказала, как иногда дразнит дочь.