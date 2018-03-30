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«Волжанка» с цитрусом от Depot WPF
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«Волжанка» с цитрусом от Depot WPF 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
С Ундоровским заводом минеральной воды «Волжанка», расположенным в Ульяновской области, Depot WPF начало работать еще в 2010 году. Стиль, разработанный агентством для бутилированной минеральной и питьевой артезианской воды «Волжанка», положительно сказался на продажах и повлиял на расширение дистрибуции.
Сотрудничество продолжилось. И с задачей адаптировать концепцию дизайна для нового вкуса «лимон» производитель, в портфеле которого более двух десятков наименований безалкогольных низкокалорийных напитков, обратился по проверенному адресу.
Агентство постаралось подойти к проекту неформально, посмотрев на сложившийся дизайн глазами потребителей воды с лимоном. Обычно это активные горожане, ведущие здоровый образ жизни.
В результате рестайлинга на этикетке появились диагональные линии. Выполненные цветом, близким к гамме фона, они не нарушают стройность базового дизайна, при этом создают новое, более динамичное настроение. Фудгруппа также решена с небольшой «изюминкой»: изображение лимона состоит из полигонов, освежая восприятие.
Как результат, дизайн продукта остался в общей линейке, при этом выделяется на полке, выглядит привлекательно для потребителя.
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