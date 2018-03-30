Сон по выходным сбивает режим дня и рождает хроническую усталость

В привычке отсыпаться по выходным нет ничего полезного для здоровья. Эксперты рассказали, какое именно время для сна мы можем получать дополнительно по субботам и воскресеньям без того, чтобы не столкнуться с джетлагом. Миллионы людей в разных странах мира хронически не высыпаются в будни для того, чтобы в субботу или воскресенье поспать подольше. Но в распоряжении науки появляется всё больше доказательств того, что дополнительный сон по выходным может вызывать так называемый социальный джетлаг. Это расстройство очень похоже на обычный джетлаг, возникающий из-за смены часовых поясов. Его жертвы сталкиваются с общим ухудшением самочувствия, снижением настроение, повышенной сонливостью и хронической усталостью. Джетлаг возникает в тот момент, когда внутренние циркадные ритмы организма не совпадают с фактическим графиком сна и пробуждения человека. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют не увлекаться длительным сном по выходным. Впрочем, это вовсе не значит, что от дополнительного отдыха вообще нужно отказываться. Ученые из Университета Аризоны подчеркивают, что если привычный график сна сдвигается более чем на один час, то риск джетлага уже повышается. Для полноценного высокого качества сна очень важно соблюдать строгий режим дня. Это касается и «сов», и «жаворонков», у которых имеются разные предпочтения по времени отхода ко сну и пробуждению. Идеально, если люди ложатся спать и просыпаются в одно и то же время в будни и выходные. Если же по выходным продолжительность сна отличается от обычной более чем на один-два часа, то никакой существенной пользы это не принесет. И джетлаг человеку практически обеспечен. Вот почему в субботу и воскресенье эксперты не рекомендуют нам спать даже на один час больше обычного. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)