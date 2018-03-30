Ещё
Сумасшедший план: как принц Уильям и Кейт Миддлтон подготовились к родам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сумасшедший план: как принц Уильям и Кейт Миддлтон подготовились к родам 

Журнал ОК! 1 час назад
Совсем скоро в семье герцога и герцогини Кембриджских произойдет пополнение: супруги ожидают рождения третьего ребенка. Накануне важного события регулярно появляются новости, связанные с ним. На этот раз появились подробности о том, как подготовлен к «королевским» родам родильный дом The Lindo Wing of St Mary's.
Для Кейт в нем подготовлена специальная люксовая палата, закрытая для других рожениц с середины марта. Служба безопасности регулярно осматривает помещение, чтобы предупредить несанкционированный доступ. «Это операция на высшем уровне. Даже пространство под комнатой проверяется, — рассказал источник Us Weekly. — Все спланировано до мельчайших деталей — от ее пребывания до контакта с медиа. Более того, есть запасной план для любой ситуации».
Надо отметить, что стоимость фешенебельных палат в этом родильном доме начинается от 9 650 долларов (более полумиллиона рублей) в день. Старшие дети супругов — принц Джордж и принцесса Шарлотта — родились здесь же в 2013 и 2015 годах соответственно.
Кейт Миддлтон и принц Уильям со своим первенцем Джорджем, 2013
Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной Шарлоттой, 2015
Незадолго до предполагаемой даты родов — ожидается, что третий малыш Кейт и Уильяма появится на свет 23 апреля — по всему Лондону так называемая «команда новорожденного», которая включает мать Кейт Миддлтон — Кэрол Миддлтон будет находиться в режиме боевой готовности. Как только у Кейт начнутся схватки, Уильям отправится в госпиталь из Кенсингтонского дворца, а Кэрол — из дома в Баклбери в компании Джорджа и Шарлотты.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой
Интересно, что персонал госпиталя будет предупрежден о прибытии Кейт только за пять минут до этого. Это нужно для того, чтобы никто из поклонников или папарацци не узнал, что герцогиня покидает дом, и не стал помехой на ее пути в больницу. Обратно домой Кейт надеется вернуться в тот же день или на следующее утро после родов. Перед возвращением она с супругом и новорожденным по традиции предстанет перед публикой на крыльце госпиталя.
Третий малыш, пол которого публике неизвестен (ходят слухи, что это может быть двойня), будет пятым в очереди на британский трон после своего деда принца Чарльза, отца — принца Уильяма и старших брата и сестры.
Журнал ОК!: последние новости
Экстремалы: Бен Аффлек и Линдси Шукус покатались на каяках на Гавайях Фанаты обвинили Наоми Кэмпбелл в злоупотреблении «фотошопом» Хайди Клум встречается с гитаристом Tokio Hotel, который младше нее на 16 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей13
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных26
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото2
Отец пошутил над женихом дочки и стал звездой Сети1
Ученые нашли женщину с идеальной походкой29
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение