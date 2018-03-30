Сумасшедший план: как принц Уильям и Кейт Миддлтон подготовились к родам

Совсем скоро в семье герцога и герцогини Кембриджских произойдет пополнение: супруги ожидают рождения третьего ребенка. Накануне важного события регулярно появляются новости, связанные с ним. На этот раз появились подробности о том, как подготовлен к «королевским» родам родильный дом The Lindo Wing of St Mary's.

Для Кейт в нем подготовлена специальная люксовая палата, закрытая для других рожениц с середины марта. Служба безопасности регулярно осматривает помещение, чтобы предупредить несанкционированный доступ. «Это операция на высшем уровне. Даже пространство под комнатой проверяется, — рассказал источник Us Weekly. — Все спланировано до мельчайших деталей — от ее пребывания до контакта с медиа. Более того, есть запасной план для любой ситуации».

Надо отметить, что стоимость фешенебельных палат в этом родильном доме начинается от 9 650 долларов (более полумиллиона рублей) в день. Старшие дети супругов — принц Джордж и принцесса Шарлотта — родились здесь же в 2013 и 2015 годах соответственно.

Кейт Миддлтон и принц Уильям со своим первенцем Джорджем, 2013

Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной Шарлоттой, 2015

Незадолго до предполагаемой даты родов — ожидается, что третий малыш Кейт и Уильяма появится на свет 23 апреля — по всему Лондону так называемая «команда новорожденного», которая включает мать Кейт Миддлтон — Кэрол Миддлтон будет находиться в режиме боевой готовности. Как только у Кейт начнутся схватки, Уильям отправится в госпиталь из Кенсингтонского дворца, а Кэрол — из дома в Баклбери в компании Джорджа и Шарлотты.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой

Интересно, что персонал госпиталя будет предупрежден о прибытии Кейт только за пять минут до этого. Это нужно для того, чтобы никто из поклонников или папарацци не узнал, что герцогиня покидает дом, и не стал помехой на ее пути в больницу. Обратно домой Кейт надеется вернуться в тот же день или на следующее утро после родов. Перед возвращением она с супругом и новорожденным по традиции предстанет перед публикой на крыльце госпиталя.