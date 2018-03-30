«Детское настроение»: Рита Ора нырнула в сухой бассейн

Британская певица Рита Ора известна своей слабостью к откровенным нарядам и провокационным фотографиям. А потому новый снимок, от которого буквально веет детской непосредственностью, приятно удивил поклонников в сети.

Эпатажная артистка Рита Ора чем только не изумляла своих поклонников. Певица не стесняется сниматься, будучи полностью обнаженной, постоянно удивляет своими нарядами на красных дорожках, а также, без сомнения, питает страсть к причудливым аксессуарам. Однако ей удалось снова удивить своих почитателей, когда певица опробовала кое-что новое, а именно — окунулась в детство с головой.

Сухой бассейн, наполненный мягкими шарами — едва ли не самое любимое развлечение детей. И Рита Ора представила поклонникам снимок, на котором буквально утопает в шарах, отмечая, что образ соответствует ее настроению. Лежа в бассейне, певица посылает публике задорный поцелуй, чем окончательно растрогала своих почитателей, которые на все лады расхвалили идею артистки.

Подписчики признали, что и сами иногда испытывают желание поваляться в сухом бассейне и почувствовать вкус детства. А также поблагодарили за приятные эмоции, которые испытали, глядя на яркий и красочный снимок. «О, я тоже люблю там быть. Это так по-детски!» «Рита, вы впали в детство? Как же здорово получилось» «И у меня сегодня детское настроение» «Это слишком мило» «Это очень симпатичная фотография, в которой я нуждался! Спасибо за то, что подняли настроение»

Впрочем, любовь к необычному и смелые эксперименты и сделали славу певице, и теперь миллионы поклонников с восторгом ждут, какое же оригинальное творение дизайнерской мысли наденет на себя звезда Рита Ора. Стоит отметить, что довольно часто ее экстравагантные выходы приходятся модным критикам по вкусу, вызывая у них глубокое восхищение представленным образом артистки.