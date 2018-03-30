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Чон Чонгук — Гей? Солиста BTS обвинили в «другой» ориентации
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Чон Чонгук — Гей? Солиста BTS обвинили в «другой» ориентации 

Popcake.tv 49 минут назад
Фото: Popcake.tv
Западные СМИ в очередной раз подняли вопрос на поверхность, касаемо половой ориентации самого симпатичного из всех. Поводом для пересудов стало легендарное видео, где Чон целуется с Ви. Поговаривают, якобы парней связывают не только дружеские отношения, но что-то большее. Тем не менее, поклонницы, которые разбираются в культуре своей страны, объяснили прессе, что такое поведение мужского пола в Южной Кореи абсолютно нормально, а поцелуи еще не говорят о том, что Чон гомосексуалист.
Кроме того, официально известно. Чон встречается с солисткой группы Чон Еин, Чонгук и его девушка неоднократно попадали в камеры в момент страстных и любящих взглядов, направленных друг на друга. И это точно можно назвать теплыми чувствами и любовью. В целом, Чон Еин идеально вписывается женский тип рэпера. Чонгук как-то поделился с журналистами. Таковым является девушка ростом приблизительно см, но не выше самого певца. А мальчики, как-нибудь, в другой раз.
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