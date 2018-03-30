Роман Курцын ломает мебель и делает непристойные предложения полицейским

— С каким цветом вы себя ассоциируете?

— Зависит от настроения — от красного до бирюзового.

— Приходилось ли вам говорить, что вы читали Шопенгауэра, хотя вы его не читали?

— Приходилось, обычно такие вещи заканчивались провалом. Так, на экзамене в театральном я сказал, что читал «Бесов» Достоевского…

— Когда-нибудь в приступе ярости вы били посуду, рвали газеты, швырялись предметами?

— Газеты — это мелочи, я ломаю мебель!

— Случалось ли вам передаривать подаренные подарки?

— Нет, я очень ревностно к ним отношусь.

— Что может заставить вас покраснеть?

— Комплименты в мой адрес.

— Ваша реакция при виде собственного двойника?

— Я бы взял его контакты, иногда так нужен двойник — на все не хватает времени. Мы бы захватили мир!

— Ваше главное достоинство?

— В любой ситуации оставаться мужчиной, не переступать через себя.

— Какое испытание вам не по силам?

— Если я замотивирован, то все могу!

— Самая неожиданная выходка, которую вы себе позволили?

— Сделал непристойное предложение женщине-полицейскому на английском языке, которого не знаю. Это было на спор, в Греции.

— Каким талантом вам хотелось бы обладать?

— Хотел бы научиться доставать языком до носа.

— Вы знаете точную сумму, которая лежит сейчас в вашем кошельке?

— Никогда не знаю.

— Что вы обещали себе сегодня утром?

— Что наконец определюсь с логотипом своей марки одежды.