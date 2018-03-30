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Роман Курцын ломает мебель и делает непристойные предложения полицейским
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Роман Курцын ломает мебель и делает непристойные предложения полицейским 

WomanHit.ru 47 минут назад
Фото: WomanHit.ru
— С каким цветом вы себя ассоциируете?
— Зависит от настроения — от красного до бирюзового.
— Приходилось ли вам говорить, что вы читали Шопенгауэра, хотя вы его не читали?
— Приходилось, обычно такие вещи заканчивались провалом. Так, на экзамене в театральном я сказал, что читал «Бесов» Достоевского…
— Когда-нибудь в приступе ярости вы били посуду, рвали газеты, швырялись предметами?
— Газеты — это мелочи, я ломаю мебель!
— Случалось ли вам передаривать подаренные подарки?
— Нет, я очень ревностно к ним отношусь.
— Что может заставить вас покраснеть?
— Комплименты в мой адрес.
— Ваша реакция при виде собственного двойника?
— Я бы взял его контакты, иногда так нужен двойник — на все не хватает времени. Мы бы захватили мир!
— Ваше главное достоинство?
— В любой ситуации оставаться мужчиной, не переступать через себя.
— Какое испытание вам не по силам?
— Если я замотивирован, то все могу!
— Самая неожиданная выходка, которую вы себе позволили?
— Сделал непристойное предложение женщине-полицейскому на английском языке, которого не знаю. Это было на спор, в Греции.
— Каким талантом вам хотелось бы обладать?
— Хотел бы научиться доставать языком до носа.
— Вы знаете точную сумму, которая лежит сейчас в вашем кошельке?
— Никогда не знаю.
— Что вы обещали себе сегодня утром?
— Что наконец определюсь с логотипом своей марки одежды.
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