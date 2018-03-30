Обезглавленная в Таиланде курица продолжает жить больше недели

В Таиланде курица живет без головы более семи дней. Местные ветеринары говорят, что она потеряла конечность после нападения хищника, передает Daily Mail.

Инцидент произошел в центральной части страны в провинции Ратбури. Курица больше не может питаться самостоятельно

из-за отсутствия клюва. Теперь она принимает пищу через шею. В первое время ее выходила ветеринар Арун Тонг, давая антибиотики.

Затем птицу забрали себе монахи, которые живут в соседнем храме. Они согласились с утверждением специалиста, что эта курица — «настоящий воин с сильным сердцем». Люди инициировали сбор донатов после того, как эта история стала известна через социальные сети.

Ранее в Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском языке. Местные жители верят, что произошло настоящее чудо. Хозяйка птицы Наиля Зиганшина призналась, что это знак свыше.