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Обезглавленная в Таиланде курица продолжает жить больше недели
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Обезглавленная в Таиланде курица продолжает жить больше недели 

360tv.ru 2 часа назад
В Таиланде курица живет без головы более семи дней. Местные ветеринары говорят, что она потеряла конечность после нападения хищника, передает Daily Mail.
Инцидент произошел в центральной части страны в провинции Ратбури. Курица больше не может питаться самостоятельно
из-за  отсутствия клюва. Теперь она принимает пищу через шею. В первое время ее выходила ветеринар Арун Тонг, давая антибиотики.
Затем птицу забрали себе монахи, которые живут в соседнем храме. Они согласились с утверждением специалиста, что эта курица — «настоящий воин с сильным сердцем». Люди инициировали сбор донатов после того, как эта история стала известна через социальные сети.
Ранее в Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском языке. Местные жители верят, что произошло настоящее чудо. Хозяйка птицы Наиля Зиганшина призналась, что это знак свыше.
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