Декоративный кирпич для облицовки фасада: что нужно знать?

Фото: White Hills

Предшественником кирпича на Руси с X до XV в. были широкие и тонкие (2,5–4 см) глиняные пластины, которые называли греческим словом «плинфа». Сегодня тонкую облицовочную плитку под кирпич используют для внешней отделки различных построек, в том числе загородных домов.

Ведущие производители кирпича предлагают глиняные плитки «кирпичной» цветовой гаммы с гладкой и ровной поверхностью. Среди них продукция Голицынского керамического завода. Формат элементов — 285 × 85 × 18 мм, цена — 18,9 руб. за 1 шт. или 785 руб. за 1 м². Более разнообразна по цвету и фактуре клинкерная фасадная плитка. Стоимость 1 м² начинается с 650 руб., как у продукции компании ADW Klinker, и доходит до 3555 руб., как у компании Brickhoff. Не уступает им по эксплуатационным свойствам, но более интересен с точки зрения дизайна декоративный облицовочный камень из лёгкого бетона. Он искусно воспроизводит облик клинкерных и силикатных кирпичей, древних и современных. Цены на материал демократичны: 790–1300 руб. за 1 м². Среди производителей компании Eurokam, KR-professional, White Hills, «Идеальный камень», «Камелот».

Если «кирпичную» облицовку устанавливают на очень сухое основание или ведут монтаж в условиях жаркой и сухой погоды, то рабочую поверхность необходимо увлажнить. Фото: Eurokam

Долговечность отделки и впечатление, которое будет производить «кирпичный» фасад, во многом зависят от качества монтажа тонкостенных элементов. Их можно крепить практически на любое основание, для сложных (деревянных, утеплённых изоляционным материалом) потребуется дополнительная подготовка поверхности. В результате основание должно быть сухим, прочным, ровным, не подвергаться усадке или деформации.

Обрезки элементов, возникающие в ходе монтажа, не нужно выбрасывать. Их используют в местах примыкания к окнам, дверям, декоративным вставкам, где так или иначе камень приходится подпиливать, подгоняя по размеру. Фото: White Hills

Надёжность фиксации определяется качеством клеевого состава, квалификацией мастера и даже погодными условиями. Лучше всего, если температура на улице выше нуля, а точнее, от 5 до 25 °С. С того момента, как столбик термометра опустился ниже 5 °С, необходимо использовать специальные «зимние» материалы и особые технологии.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Стоимость работ по монтажу декоративного кирпича на подготовленное основание начинается с 700 руб. за 1 м². Если необходимы очистка и выравнивание стен, в том числе нанесение грунта, оштукатуривание, армирование, цена увеличивается до 990 руб. за 1 м². Среди других факторов, повышающих это значение, — возведение строительных лесов, подъём материала, отделка арочных проёмов, индивидуальный характер укладки.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Компьютерное моделирование поможет представить, как будет выглядеть дом после отделки, и точно подсчитать количество необходимых расходных материалов (клея, затирки, гидрофобизатора). Стоимость визуализации начинается с 100 руб. за 1 м² площади фасада и составляет около 4% от общих затрат на материал и облицовочные работы.

Перед началом работ рекомендуем разложить на полу рядом с подготовленной поверхностью по меньшей мере 2 м² декоративного кирпича из разных упаковок, чередуя элементы по цвету и текстуре, чтобы получить натуральный вид облицовки. Особое внимание уделяйте соблюдению горизонтальных линий, используя для этого строительный уровень. Следите за углами в местах пересечения вертикальных и горизонтальных линий швов. Они должны быть равны 90°. При укладке кирпичей с расшивкой швов процесс ведут сверху вниз, чтобы не пачкать уже установленный материал. При бесшовной кладке продвигаются снизу вверх, прижимая верхние ряды к нижним.

Александр Домников

Управляющий Группой компаний KR-professional

Стойкий кирпичик

Декоративный кирпич — это разновидность облицовочного камня, изготовленного из цемента, песка, различных наполнителей и пигментов. Благодаря небольшой массе «кирпичной» облицовки (до 20 кг/м²) она не требует усиления фундамента. Среди других достоинств материала — достаточная морозостойкость и устойчивость к агрессивным атмосферным воздействиям, что чрезвычайно важно при оформлении фасадов. Несмотря на то что декоративный тонкостенный кирпич без проблем переносит повышенную влажность, в сложных зонах, например в цокольной части строения, для придания облицовке дополнительной влагостойкости её обрабатывают гидрофобизатором. Чтобы создать естественный вид «кирпичной» кладки, применяют элементы двух типов: плоскостные, измеряемые в квадратных метрах, и угловые, измеряемые погонными метрами.

Основные требования, которые предъявляют к тонкостенному облицовочному кирпичу для отделки фасадов: прочность, износостойкость, привлекательный внешний облик

«Честер» («Камелот»)

Фасад с декоративным кирпичом коллекции «Честер» — вариация на тему построек старой доброй Англии. Когда-то реальный прототип этого облицо­вочного кирпича делали вручную для возведения городских стен, где его поверхность постепенно менялась от ветра, дождей и туманов, обретая характерные следы времени. Сегодня элементы коллекции «Честер» — выразительное средство для исторических стилизаций.

Размер кирпича 22,5 × 5,5 см, толщина 2 см. Укладывают их со швом 1 см.

890 руб. /м². Фото: «Камелот» (3)

«Бергамо Брик» (White Hills)

Коллекция «Бергамо Брик» названа в честь италь­янского города вблизи Милана. Она состоит из удли­нённых облицовочных кирпичиков с умерен­но выраженной фактурой. Каждый элемент прокрашивают вручную, и кладка имеет естественный вид состаренного кирпича. Добавление тёмных оттенков в виде подпалин создаёт облик изделий, изготовленных старинным методом ручной формовки.

Размер кирпича 22,5 × 4,9 см, толщина 1,2–1,4 см.

От 837 руб. /м². Фото: White Hills (3)

«Арго» («Идеальный камень»)

Графичные, но в то же время небрежно неровные, словно отёсанные десятками лет, грани удлинённых кирпичиков коллекции «Арго» воссоздают кладку старой, но всё ещё прочной стены. Фактурная поверхность камней имеет неровности, вмятины, выбоины и воспринимается как стена из старого глиняного кирпича.

Размер кирпича 28 × 6 см, толщина 1,5 см. Укладывают их со швом 1,2 см.

890 руб. /м². Фото: «Идеальный камень» (4)

Мнение специалиста Популярность искусственного облицовочного кирпича объясняется прежде всего широкими декоративными возможностями при относительно невысокой цене. Он дешевле клинкера в 1,5 раза. По техническим показателям это морозостойкий облицовочный материал, который выдерживает суровую зиму и резкие перепады температуры, не подвержен горению, экологически безопасен и долговечен. Широкий ассортимент декоративного кирпича позволяет архитекторам и дизайнерам проявлять фантазию в полной мере, цветовое решение максимально вариативно. Каждая кирпичная коллекция White Hills в среднем представлена в 11 цветовых вариантах. При желании всегда можно создать уникальный цвет, исходя из предпочтений заказчика и замысла архитектора. Перед приобретением стоит посетить шоу-рум, так как изображения в Интернете не всегда дают полное представление о цвете и фактуре материала.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы White Hills

«Зеландский кирпич» (KR-professional)

Декоративные камни из коллекции «Зеландский кирпич» выполнены в старинном скандинавском стиле ригельного кирпича. Разновысокие кирпичи можно комбинировать в любых пропорциях. Их микс создаёт сложный узор с причудливой игрой света и тени. Масса 1 м² облицовки довольно внушительна и колеблется от 70 до 100 кг.

Размер кирпича 52 × 4 см, толщина 3,5 и 5 см. Укладывают камни встык или с расшивкой 1,2 см.

От 1408 руб. /м². Фото: KR-professional (3)

Тем, кто планирует оформить декоративным облицовочным кирпичом весь фасад или его большую площадь, желательно заказать у специалистов компании — производителя камня разработку дизайн-проекта

«Тиволи брик» (White Hills)

Элементы коллекции «Тиволи брик» имитируют древний плоский кирпич — плинфу, который получил широкое распространение в византийском зодчестве. Современные элементы можно использовать для создания различных декоративных кладок: диагональной, в виде ёлочки, ступенчатой или традиционной.

Размер кирпича 25 × 2,5 см, толщина 1,5 см. Укладывают их со швом 1,2 см.

От 899 руб. /м². Фото: White Hills (4)