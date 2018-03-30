Почему я просыпаюсь среди ночи: 5 причин

Мы уже не раз рассказывали о важности ночного сна — о том, что он должен быть не только продолжительным, но и качественным. Если в общей сложности вы провели в постели восемь часов, из которых четыре часа смотрели в потолок, потом в окно, затем ещё раз в потолок, а ближе к утру и вовсе закончили листанием ленты «Инстаграма», то прока и тем более пользы от такого «сна» будет мало. Точнее, совсем не будет. При этом факторов, из-за которых вы просыпаетесь ночью, довольно много, и все они в основном связаны с дневными привычками.

И да, отнеситесь к проблеме со всей серьёзностью: сон — это всё-таки не просто трамплин от одного рабочего дня к другому, нет, это важный компонент, влияющий на качество жизни, в том числе и на её продолжительность. Фото: shutterstock.com Вот несколько причин, из-за которых вы можете просыпаться среди ночи.

Вы пьёте слишком много кофе и других напитков с кофеином

Если вы работаете по стандартному графику с девяти до шести, то возьмите за правило после обеда не подходить к кофейному автомату. Да, возможно, это покажется непосильной задачей, особенно после того, как «магия» утреннего кофе перестанет действовать, но кофеин довольно долго выводится из организма. Полагаясь на «энергетические» напитки в течение дня, вы, скорее всего, будете плохо спать ночью. Фото: shutterstock.com Вы пьёте алкоголь перед сном

Бокал вина перед сном, бесспорно, отличное средство, чтобы расслабиться и сбросить накопленный за день груз. Однако алкоголь обладает коварным свойством — сначала вас будет клонить в сон, а затем, наоборот, одолевать бессонница. Так или иначе, после неизбежного пробуждения посреди ночи вам предстоит ещё долго считать овец (или оставшиеся до будильника минуты), прежде чем вы сможете уснуть.

Алкоголь, выпитый вечером, негативно влияет на сон, делая его фрагментарным и «рваным». В итоге человек просыпается разбитым, и чтобы хоть как-то взбодриться, начинает пить много кофе. Так, собственно, люди и попадают в опасный «Бермудский треугольник» из кофеина, алкоголя и бессонных ночей. Если вы не готовы к подобным «путешествиям», замените вечерний бокал вина на травяной чай или тёплое молоко. Фото: shutterstock.com У вас неудобный матрас

Есть по крайней мере одна инвестиция, о которой точно никогда не нужно жалеть. Это инвестиция в хороший матрас и правильную подушку. Всё-таки не стоит забывать, что треть жизни мы проводим в постели, и от того, как именно мы её там проводим, зависит наше самочувствие и порой даже мироощущение. Убедитесь, что ваше постельное место располагает к долгому и спокойному сну — матрас и подушка удобные (как именно их подобрать, читайте ЗДЕСЬ), одеяло в меру тёплое и лёгкое, а ткань постельного белья не раздражает кожу и приятна на ощупь. Фото: shutterstock.com Обстановка в вашей спальне не способствует расслаблению

Порой, чтобы проспать всю ночь королевским сном, одной king-size кровати недостаточно. Важно то, как вы используете всё пространство комнаты. Представьте, что ваша спальня — это убежище, свободное от работы, спорта, беспорядка и прочей дневной суеты. Так же, как вы оптимизируете своё рабочее место, чтобы стать более внимательным и продуктивным, проанализируйте место, где вы спите, — там должно быть уютно, темно, свежо и спокойно (не смейтесь, но цвет стен тоже имеет значение). Большую роль играет то, как именно вы проводите время перед сном — с книжкой или смартфоном, слушая звуки дождя или Unforgiven «Металлики». И помните: позволяя вашим домашним питомцам спать вместе с вами, вы рискуете проснуться среди ночи оттого, что кто-то суетится внизу кровати или пытается устроиться на вашей подушке. В общем, продумайте все детали. Фото: shutterstock.com У вас расстройство сна Чтобы определить причину нарушенного сна, попробуйте вести дневник и каждое утро записывать туда свои ощущения — то, насколько хорошо вы спали и как часто просыпались (если у вас есть специальный трекер сна, то задача и вовсе упростится). Существует довольно много типов нарушений сна, но, к сожалению, большинство людей игнорируют подобные проблемы, недооценивая их потенциальную опасность. На самом деле по тому, как человек спит, можно многое сказать о его физическом и психическом состоянии.

Если в течение двух недель вы часто просыпаетесь, не можете долго уснуть или вам снятся кошмары, то не терпите и обратитесь к профессионалу — врачу-сомнологу. Это важно, потому что, во-первых, все эти проблемы можно решить, а во-вторых, под маской плохого сна могут маскироваться серьёзные соматические расстройства. Статьи по теме Что такое бессонница и как с ней бороться Мелатонин: инструкция по применению «гормона сна» Как избавиться от ночных кошмаров: 4 правила здорового сна В каких позах можно спать, а в каких лучше не надо

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