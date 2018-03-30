Они все понимают: женщина сняла душераздирающую сцену, как упирающихся собак тащили на усыпление

Если вы думаете, что собаки ничего не понимают и не чувствуют, то поспешим вас разубедить. Животных очень легко обидеть, ранить и разбить им сердце. И люди успешно этим периодически занимаются, даже не задумываясь об их чувствах.

Свидетелем одной из таких ситуаций стала Энн Флорес из Техаса. На ее глазах две женщины тащили испуганных и упирающихся собак в приют. Душераздирающее зрелище.

Источник: The Dodo

Энн Флорес приехала в приют для животных вместе со своей подругой, чтобы помочь ей выбрать нового питомца, и увидела грустную картину: женщина тащила испуганную несчастную собаку в приют для животных в Хьюстоне. Собака плюхнулась на землю прямо на парковке и сопротивлялась изо всех своих собачьих сил.

«Пес просто перевернулся и валялся на спине. Он всем своим видом говорил: «Пожалуйста, не веди меня туда»», — рассказала Флорес.

Неподалеку другая женщина, судя по всему знакомая первой, тащила по направлению к приюту еще одну собаку.

«Женщины тянули, а собаки не двигались с места. Им пришлось просто поднять собак, потому что те не хотели идти».

Больше всего Флорес разозлила реакция женщин на все происходящее.

«Им было все равно. Они просто смеялись, потому что собаки упирались. Для них это было как выбросить мусор, они не испытывали никакой жалости. Я была очень зла, у меня аж кровь закипела. Зачем заводить животное, если собираешься с ним сделать такое? Это нечестно».

Женщинам все-таки удалось затащить собак в приют. Те как будто чувствовали, что жить им оставалось недолго. Приют был переполнен, и сотрудники собирались усыпить собак. Энн решила во что бы то ни стало спасти собак и найти им новых хозяев.

Черно-белого пса Энн назвала Труманом, а его сестренку — Мэнди. За помощью в спасении животных Энн обратилась к волонтерам и вместе с ними сняла трогательное видео о песиках. Тысячи людей отреагировали на это видео с предложениями о помощи. Трумана забрала Келли Донахью — директор приюта немецких овчарок.

«Сначала я услышала, как он воет. Мы пытались заставить его идти, но он упал на пол и не двигался. Он был так напуган, даже описался, но все время вилял хвостом. Я поняла, что этот пес просто нуждается в любви, но не понимает, что люди могут ему это дать», — рассказала Донахью.

Сотрудники приюта помогли женщине перенести Трумана в машину, и там с псом начали происходить невероятные метаморфозы.

«Все время в машине он хотел быть рядом со мной. Он привык ко мне за 25 минут поездки, а такое нечасто увидишь. Иногда собакам требуется очень много времени, чтобы привязаться к человеку».

Теперь Труман находится на передержке у Кристины Кабальеро. Он счастлив и постоянно виляет хвостом. Ему еще предстоит вылечиться от паразитов, прежде чем его «усыновят». К тому же ему придется научиться жить дома, потому что он привык постоянно быть на улице, и Кристине приходится заманивать его в дом вкусняшками.

Мэнди покинула приют на день позже брата и сейчас находится на передержке у Джеки Дункан. У собаки нашли сердечных червей, чесотку, и у нее опухли оба глаза. Как и Труман, Мэнди не знала, каково это — жить в доме. Но благодаря вниманию и любви Джеки, Мэнди потихоньку преображается, и ветеринары считают, что она сможет полностью восстановиться.