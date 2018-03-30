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Нарусовой стыдно за поведение Собчак
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Нарусовой стыдно за поведение Собчак 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В недавнем интервью радиостанции «Эхо Москвы» Людмила Нарусова откровенно пообщалась с ведущими о своей знаменитой наследнице Ксении Собчак.
По словам члена Совета Федерации, ее дочь решила начать свою карьеру в шоу-бизнесе по причине неблагополучного материального положения в семье после смерти отца, экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который не оставил им никакой приватизированной собственности.
Политик призналась, что ей до сих пор неловко за поведение Ксении в телешоу «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Это также негативно повлияло на ее дальнейшую жизнь, в частности, на результаты выборов.
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