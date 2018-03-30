Нарусовой стыдно за поведение Собчак

По словам члена Совета Федерации, ее дочь решила начать свою карьеру в шоу-бизнесе по причине неблагополучного материального положения в семье после смерти отца, экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака , который не оставил им никакой приватизированной собственности.

Политик призналась, что ей до сих пор неловко за поведение Ксении в телешоу «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Это также негативно повлияло на ее дальнейшую жизнь, в частности, на результаты выборов.