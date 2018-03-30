Как женщины рожали на Руси

Рождение ребенка на Руси считалось особым таинством, открывающим двери между мирами. Оно, как и смерть, знаменовало переход души из мира запредельного, неведомого человеку, в реальный, физически ощутимый.

Когда женщина чувствовала приближение родов, она втайне читала родильную молитву либо писала ее на листе (если была грамотной) и, завернув в шапку, передавала батюшке в церковь. Об этом никто из посторонних не должен был знать, чтобы не произошло ничего лихого.

Подготовка к родам

Обычно во время беременности женщины на Руси много работали даже на поздних сроках. Физическая нагрузка была не только вынужденной (нужно было заботиться о семье), но и желательной. Опытные повитухи, матери и свекрови советовали будущим матерям много двигаться. Это считалось залогом легких родов. Женщина на Руси обычно работала вплоть до первых схваток. Как только они начинались, старшие женщины начинали готовить баню и посылали за повитухой.

Еще в дохристианской Руси была распространена традиция прощаться с роженицей в этот момент, ведь была велика вероятность смертельного исхода родов. Также славянки частенько рожали вне дома, где-нибудь в поле, рощице. Это было связано с тем, что роженица в моменты сильной боли могла ругаться, сквернословить, а это «загрязняло» атмосферу дома. Самым оптимальным местом для появления на свет ребенка считалась баня. К тому же в ней можно было рожать в самый лютый мороз.

Перед родами стены бани изнутри тщательно вымывали до белизны. Обязательно зажигали свечи перед иконой и читали молитву. К полатям привязывали пояс (кушак), за который женщина могла держаться во время потуг. Баню жарко топили, чтобы будущей матери и новорожденному было тепло. Женщине обязательно расплетали косы, а на ее одежде развязывали все узлы. Это было необходимо для того, чтобы раскрылась матка и тело роженицы выпустило малыша. По аналогии с узлами в доме открывали все замки, лари, сундуки.

Рождение

Женщина могла рожать лежа, но чаще это происходило на корточках или даже стоя, в полусогнутом положении. Роженицу располагали головой к рукомойнику. Самой лучшей повитухой считалась пожилая женщина с большим опытом в этой сфере. Крайне важно, чтобы и у нее самой были здоровые детки. Лучше всего, чтобы было побольше мальчиков, потому что в русских семьях более желательным было рождение сына.

Будущий отец должен был снять с правой ноги рожающей жены сапог. Затем ему следовало поднести ей ушат чистой ключевой воды, а после этого развязать пояс на ее сарафане. Муж мог присутствовать во время самого процесса, но многие мужчины старались не мешать женам и не смущать их. Зато они всегда находились где-то рядом, в смежной комнате.

По старинному обычаю мужчина должен был стонать во время родов и кричать, как бы принимая на себя часть боли своей жены. Заодно он привлекал к себе внимание разной нечисти, которая имеет обычай подступать к роженице или новорожденному. Мужчина как бы брал удар на себя.

Повитуха руководила всем процессом. Подсказывала роженице, как себя вести, успокаивала ее и направляла. Когда малыш появлялся на свет, она 3 раза прикусывала пуповину и сплевывала ее через левое плечо, одновременно читая заговор против пупочной грыжи. Мальчику перерезали пуповину на топорище, чтобы рос умелым хозяином. Девочке — на веретене, чтобы стала хорошей пряхой да рукодельницей.

После родов

Перевязывали пуповину льняной ниточкой, сплетенной с несколькими волосками отца и матери. Она была своеобразным оберегом. Послед повитуха закапывала во дворе. Затем ребенка мыли в воде с небольшим количеством молока. В нее же опускали яйцо и серебряную ложечку (или монетку). Затем ребенка клали на вывернутый тулуп, чтобы жил богато. После туго пеленали и покрывали зеленой материей, чтобы вырос пригожим (красивым).

Закутанного таким образом новорожденного передавали отцу. Тот должен был принять ребенка, подтверждая тем самым свое отцовство, а затем положить впервые в люльку. В это время повитуха помогала оправиться матери от родов, «правила» ей живот, учила, как сцеживать первое молоко. Затем женщину отпаивали толокном или квасом и мыли в бане. После всего этого она могла уже приступать к первому кормлению ребенка.