Обустройство приусадебной территории

Как дачнику обустроить приусадебную территорию? Если вы недавно стали счастливым обладателем дачного участка в 6 соток, то вас обязательно будут волновать вопросы: что нужно сделать на первом этапе, как и где разместить дачный дом, где расположить грядки и теплицы, как вырастить хороший урожай?

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Дачный участок нужно спланировать, можно нарисовать план от руки на бумаге, или же сделать ее в специальной программ. На получившемся плане-схеме с учетом размеров участка в масштабе располагают будущие постройки и насаждения.

Если у вас 6 соток, то там без труда разместятся сам дом, гараж, беседка для отдыха, сарай, огород и небольшой сад.

Начальная точка на любом участке — жилой дом. Располагают его, как правило, фасадом к проезжей части. Перед ним стоит оставить небольшую полосу земли для палисадника. В районе беседки можно разбить цветники, засеять газон, посадить декоративные деревья и кустарники. Здесь все зависит только от ваших предпочтений.

Найдите место, где можно обустроить искусственный водоем или установить небольшой фонтан. Вода станет настоящим центром притяжения участка и создаст благоприятный микроклимат.

Лучше использовать принцип раздельного размещения плодовых деревьев, овощных культур и клубники-земляники. Обязательно учитывайте требовательность растений к освещенности. Не забывайте, что их высота должна увеличиваться в направлении с юга на север. Поэтому деревья стоит размещать на северной стороне участка, а остальные посадки — на южной.

Где же посадить яблоню и грушу? На северо-западной и северо-восточной стороне участка. Между яблонями и грушами идеально разместятся ягодные кустарники, слива, вишня и другие среднерослые породы. Томаты, перцы будут комфортно себя чувствовать на южной стороне.

Подумайте о стиле вашего участка. Для оформления можно выбрать как регулярный (геометрический), так и ландшафтный (естественный) стиль.

Геометрический стиль посадки предполагает строго геометрический порядок. Деревья располагаются симметрично к главной оси композиции, дорожки и иные посадки — прямолинейно.

Схема посадок ягодных культур и деревьев — квадратная или же прямоугольная. Для участков вытянутой формы более подходит прямоугольная схема. Квадратная — участкам с примерно равной длиной и шириной.

Если планируется более свободное размещение огородных и декоративных растений, отдать предпочтение стоит ландшафтному стилю. В этом случае возможно использование декоративных элементов и обыгрывание неровностей микрорельефа. Так, например, в овраге можно устроить пруд, а для размещения альпийской горки идеально подойдет любая возвышенность.

Делать посадки растений одного семейства рядом не стоит. Равно как и не стоит сажать одну культуру после другой. Таким образом растения будут меньше поражаться вредителями и болезнями. Определить какие «соседи» оптимально подходят той или иной культуре можно, воспользовавшись специальными таблицами севооборота.