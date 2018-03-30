Ещё
Обустройство приусадебной территории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обустройство приусадебной территории 

Карельские вести 1 час назад
Как дачнику обустроить приусадебную территорию? Если вы недавно стали счастливым обладателем дачного участка в 6 соток, то вас обязательно будут волновать вопросы: что нужно сделать на первом этапе, как и где разместить дачный дом, где расположить грядки и теплицы, как вырастить хороший урожай?
Рекомендуем к прочтению:
Какую конструкцию межкомнатных дверей выбрать?
Как подобрать нужный класс ламината
Как выбрать сантехнику: классика или инсталляции?
Пять способов сделать бюджетный ремонт
Как подобрать входную дверь под любой бюджет
Дачный участок нужно спланировать, можно нарисовать план от руки на бумаге, или же сделать ее в специальной программ. На получившемся плане-схеме с учетом размеров участка в масштабе располагают будущие постройки и насаждения.
Если у вас 6 соток, то там без труда разместятся сам дом, гараж, беседка для отдыха, сарай, огород и небольшой сад.
Начальная точка на любом участке — жилой дом. Располагают его, как правило, фасадом к проезжей части. Перед ним стоит оставить небольшую полосу земли для палисадника. В районе беседки можно разбить цветники, засеять газон, посадить декоративные деревья и кустарники. Здесь все зависит только от ваших предпочтений.
Найдите место, где можно обустроить искусственный водоем или установить небольшой фонтан. Вода станет настоящим центром притяжения участка и создаст благоприятный микроклимат.
Лучше использовать принцип раздельного размещения плодовых деревьев, овощных культур и клубники-земляники. Обязательно учитывайте требовательность растений к освещенности. Не забывайте, что их высота должна увеличиваться в направлении с юга на север. Поэтому деревья стоит размещать на северной стороне участка, а остальные посадки — на южной.
Где же посадить яблоню и грушу? На северо-западной и северо-восточной стороне участка. Между яблонями и грушами идеально разместятся ягодные кустарники, слива, вишня и другие среднерослые породы. Томаты, перцы будут комфортно себя чувствовать на южной стороне.
Подумайте о стиле вашего участка. Для оформления можно выбрать как регулярный (геометрический), так и ландшафтный (естественный) стиль.
Геометрический стиль посадки предполагает строго геометрический порядок. Деревья располагаются симметрично к главной оси композиции, дорожки и иные посадки — прямолинейно.
Схема посадок ягодных культур и деревьев — квадратная или же прямоугольная. Для участков вытянутой формы более подходит прямоугольная схема. Квадратная — участкам с примерно равной длиной и шириной.
Если планируется более свободное размещение огородных и декоративных растений, отдать предпочтение стоит ландшафтному стилю. В этом случае возможно использование декоративных элементов и обыгрывание неровностей микрорельефа. Так, например, в овраге можно устроить пруд, а для размещения альпийской горки идеально подойдет любая возвышенность.
Делать посадки растений одного семейства рядом не стоит. Равно как и не стоит сажать одну культуру после другой. Таким образом растения будут меньше поражаться вредителями и болезнями. Определить какие «соседи» оптимально подходят той или иной культуре можно, воспользовавшись специальными таблицами севооборота.
Карельские вести: последние новости
Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк отрицает обвинения в вербовке женщин в секс-рабынь Отец Бритни Спирс больше не будет контролировать ее расходы Наоми Кэмпбелл обвинили в злоупотреблении фотошопом и назвали ее нос «неестественно крошечным»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придуманная красота: как живет «одесская Барби»
172-килограммовая девушка стала королевой красоты39
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей16
Чем вредна гречка30
Орлова слишком сильно похудела1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение