В легендарном романе Льва Толстого обнаружена ошибка

Ошибка, касающаяся возраста сестер Кити Щербацкой в романе «Анна Каренина» была обнаружена жительницей Израиля.

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Так, в первой части романа, Толстой говорит, что старшая сестра это Долли.

«Левин чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую», — пишет Толстой.

Между тем далее писатель указывает, что старшей среди сестер была Натали.

«В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы».

Известно, что Керен обнаружила ошибку еще летом 2017 года, перечитывая «Анну Каренину».