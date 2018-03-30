Ещё
В легендарном романе Льва Толстого обнаружена ошибка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В легендарном романе Льва Толстого обнаружена ошибка 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ошибка, касающаяся возраста сестер Кити Щербацкой в романе «Анна Каренина» была обнаружена жительницей Израиля.
Израильтянка Керен Свораи обнаружила несоответствие в романе Льва Толстого «Анна Каренина»,
сообщает
«Newsru».
Так, в первой части романа, Толстой говорит, что старшая сестра это Долли.
«Левин чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую», — пишет Толстой.
Между тем далее писатель указывает, что старшей среди сестер была Натали.
«В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы».
Известно, что Керен обнаружила ошибку еще летом 2017 года, перечитывая «Анну Каренину».
ТК «Звезда»: последние новости
На свет появился теленок-мутант с шестью ногами Юнармейцы российской школы №6 в Душанбе поздравили школьников Куляба с Наврузом Фотографии с ранних гастролей The Beatles ушли с молотка в Британии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придуманная красота: как живет «одесская Барби»
172-килограммовая девушка стала королевой красоты39
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей16
Чем вредна гречка30
Орлова слишком сильно похудела1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение