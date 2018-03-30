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Анастасию Заворотнюк стало не отличить от Надежды Бабкиной
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Анастасию Заворотнюк стало не отличить от Надежды Бабкиной 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
«Перемен требуют наши сердца». К словам из этой песни Виктора Цоя стоит прислушиваться не всем, а тем более менять свою внешность настолько, чтобы это напугало поклонников. Заворотнюк опубликовала новое фото в личном Инстаграм, анонсировав выход нового номера журнала, на обложке которого «красуется» Анастасия Заворотнюк. Однако, она наверно не думала, что фото воспримут не очень хорошо и вместо поздравлений начнут критиковать неудачный ракурс, странную внешность и сравнивать с Надеждой Бабкиной. Да и в правду, внешность актрисы очень сильно напоминает певицу Надежду Бабкину и это никак не может идти в плюс Анастасии, ведь по возрасту она гораздо младше Бабкиной. Нашлись и те, кто сказал, что перевоплощение удалось и это является скорее плюсом для актрисы, главное, чтобы перемены были только для фотосессии и не остались надолго. Сама Заворотнюк не ответила на критику о изменении внешности, наверно её всё устраивает?!
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