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Кристина Орбакайте устроила дочери роскошный день рождения
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Кристина Орбакайте устроила дочери роскошный день рождения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Вчера внучке Аллы Пугачевой Клавдии исполнилось 6 лет. Мама девочки Кристина Орбакайте не стала переносить праздник на выходные и устроила торжество для дочери в пятницу. Для мероприятия было снято отдельное помещение, приглашены профессиональные декораторы и аниматоры. Судя по видео, которые уже появились в Сети, Клавдия отметила свое 6-летие в стиле мультфильмов Disney. По крайней мере, гостей праздника точно окружало множество принцесс, да и сама Клавдия была главной принцессой на своем торжестве.
Публикация от Kristina Orbakaite ⚜️ Fan Page (@k_orbakaite) 30 Мар 2018 в 9:56 PDT  Кристина Орбакайте и ее муж Михаил Земцов пригласили на день рождения дочери множество детей своих звездных знакомых. Например, на празднике можно было увидеть певицу Жасмин с дочкой Маргаритой, сына и дочь Филиппа Киркорова. Конечно, на день рождения к племяннице пришли и дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина дочь Лиза и сын Гарри.
Публикация от Kristina Orbakaite ⚜️ Fan Page (@k_orbakaite) 30 Мар 2018 в 10:19 PDT  Особенно активно в Instagram видеозаписями праздника делилась певица Жасмин. Именно она показала, что на мероприятие родители заказали Клавдии целое шоу с животными, всем особенно понравились попугаи. Кроме того, детей ждали различные игры от аниматоров и бумажная дискотека.
Публикация от Kristina Orbakaite ⚜️ Fan Page (@k_orbakaite) 30 Мар 2018 в 11:53 PDT  Добавим, что сама Кристина Орбакайте пока не поделилась видеозаписями с праздника. Зато вчера вся семья Клавдии активно делилась фотографиями с недавней фотосессии девочки. А чуть ранее Алла Пугачева порадовала поклонников замечательным снимком Клавдии в образе балерины.
Напомним, Кристина Орбакайте с 2005 года замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. У пары растет дочь Клавдия, которая появилась на свет в 2012 году. Кроме того, Кристина вырастила двоих сыновей от союзов с певцом Владимиром Пресняковым — младшим (Никита Пресняков) и бизнесменом Русланом Байсаровым (Дени Байсаров).
Публикация от Kristina Orbakaite ⚜️ Fan Page (@k_orbakaite) 30 Мар 2018 в 10:54 PDT  Фото: Instagram / orbakaite_k  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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