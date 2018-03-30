Традиционный обзор дизайна упаковки

Комиксы на этикетке, «необычайный» чай, аутентичная кавказская упаковка для сыра и многое другое в нашем традиционном обзоре дизайна упаковки.

Подарочные наборы Palmolive от Charsky studio

Продукция бренда Palmolive особенно славится своими ароматами, поэтому в дизайне всех женских наборов был сделан акцент на визуализацию присущего ему индивидуального вкуса.

В мужских наборах за счет слияния различных текстур и стихий отражена тема энергии и бодрящей свежести.

Также необходимо было учитывать и отразить в дизайне разделение на эконом, средний и премиум ценовые сегменты. Для цельности восприятия потребителем бренда на полке был введен в дизайн общий бренд-элемент, отдельно для женских наборов и для мужских.

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Пивная этикетка-комикс от Soda band

Оригинальную пивную этикетку разработали в екатеринбургском креативном агентстве.

Hausmann brewery не следует модным тенденциям и варит только такое пиво, которое нравится ей самой. Пиво должно узнаваться по вкусу, а не по яркой этикетке, убеждены в пивоварне.

Поэтому для Hausmann Blood orange, было решено поместить на этикетку мини-историю про неожиданный вкус пива. Чтобы история имела завязку, кульминацию и открытый конец, в агентстве приняли решение удлинить этикетку, позаимствовав в фарме идею размещения инструкций к лекарствам.

История выполнена в стиле комикса, сюжет которого разворачивается вместе с этикеткой.

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Getbrand и сеть магазинов SPAR разработали бренд СТМ SPAR в категории майонезов

Задача:

Подновье — это слобода в составе Нижегородской области, в которой находится местный производитель натуральных продуктов для нового СТМ. Поскольку майонез редко ассоциируется с местным деревенским продуктом, основной задачей стало подчеркнуть его натуральность и локальное происхождение.

Решение:

Местное происхождение продукта отражено в нейминге «Деревня Подновье» и саблайне «продукты родного края».

В сочетании с логотипом в гравюрной технике бренд переносит нас в ассоциативное поле уютной и тихой деревни, где разгуливают на просторе куры, а воздух наполнен ароматом цветов. Именно там и создается натуральный, по-домашнему вкусный майонез.

Гравюрные иллюстрации ингредиентов подчеркивают простой и натуральный состав, а их легкая композиция создает воздушность, благодаря чему майонез не воспринимается как тяжелый и жирный продукт.

Благодаря лаконичному дизайну, спокойной натуральной цветовой гамме майонез «Деревня Подновье» заметно выделяется на полке и выгодно отстраивает свое «локальное» позиционирование от других брендов категории.

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«НеобыЧАЙный» чай от Ural Branding Company

Редизайн упаковки и обновление логотипа производилось для чая Рязанской Чаеразвесочной Фабрики.

Перед специалистами агентства стояла задача: вывести торговую марку «необыЧАЙный» из эконом-сегмента в средний сегмент, произвести редизайн упаковки чая и обновить логотип.

За основную дифференциацию линейки вкусов было принято решение использовать центральную фуд зону с использованием свежих ягод и полезных трав, тем самым обратив внимание на натуральность ингредиентов и палитру вкусов вида чая.

Агентство использовало яркий фиолетовый цвет, не свойственный для чайной продукции, тем самым выделив линейку чая на полке среди конкурентов и подчеркнув уникальные вкусовые сочетания. "

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Агентство BrandLab провело редизайн спортивной линейки бренда ORLETT

ORLETT — один из ведущих производителей ортопедических изделий и медицинских бандажей. Бренд включает три линии: Medical, Junior и Energy.

Чтобы подчеркнуть преимущества новой высокотехнологичной линейки, эксперты агентства BrandLab предложили в спокойный, белый, стерильный дизайн «вдохнуть» спортивную атмосферу и энергетику.

Центральную часть упаковки оживил ассиметричный фрейм, благодаря которому появилась возможность сфокусировать внимание потребителя на изделии и ситуации применения, и не отвлекаться на мимику персонажа, его прическу или цвет глаз.

Важным элементом нового дизайна стали более естественные позы. Вместо замерших манекеноподобных людей появились выхваченные «на лету» движения. Дополнительные объекты в кадре — мяч, ракетка, упоры также делают сюжет более «жизненным». Для проведения фотосессии были приглашены два атлета, которые на несколько часов примерили на себя всевозможные спортивные роли: баскетбол, таэквондо, борьба, теннис, пауэрлифтинг, бег и др.

Чтобы все созданные элементы дизайна правильно применялись в процессе дальнейшего развития линейки продуктов, был создан Guidline — руководство по оформлению упаковки.

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Брусничная новинка от Сета и Райли: GARAGE Hard Lingonberry Drink

Seth&Riley's GARAGE Hard Lingonberry drink — новый яркий представитель молодежной категории Hard Drink. Благодаря добавлению натурального сока брусники новый сорт обладает насыщенным рубиновым цветом, освежающим ягодным вкусом и приятным, легким ароматом, что позволяет сохранить привлекательность для потребителя.

«Заметно выделяющийся на фоне остальных, новый сорт был высоко оценен потребителями еще на этапе тестирования — 77% потребителей выбрали именно этот вкус. Мы верим, что брусничный GARAGE станет отличной альтернативой для тех, кто хочет освежиться по-новому», — рассказывает Екатерина Потокина, старший директор по развитию лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов компании «Балтика».

Unilever и Charsky studio представили ограниченную серию Cif Active Lemon

Исследования показали, что весной отношение к уборке у россиян становится более щепетильным, все стремятся к обновлению и трепетнее следят за порядком в доме. Многие с радостью принимаются за генеральную уборку. В эти «месяцы чистоты» компания Unilever решила освежить упаковку чистящего крема Cif и выделить его на полках магазинов.

Дизайн промоэтикеток поручили Charsky studio. Команда агентства разработала три вида «весенней» этикетки. В основе всех трёх дизайнов — яркие цветочные паттерны, выполненные по мотивам традиционных пасхальных узоров, гжельской и хохломской росписи.

Обновленный дизайн упаковки сразу же обращает на себя внимание в ряду конкурентов и упрощает выбор эффективного средства для уборки кухни и ванной, с которым весенняя уборка станет легче и приятней.

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Бренд «Фруктовый Сад» объявил о репозиционировании

Изменение позиционирования бренда нашло отражение в дизайне упаковки.

Фрукты на лицевой стороне пачки стали еще более аппетитными, а логотип-дерево — натуралистичнее. Кроме того, у каждого вкуса появились свои уникальные истории о времяпрепровождении на природе и напоминания о простых радостях с семьей. Продукт в упаковке с обновленным дизайном будет доступен на полках торговых точек уже с апреля.

Появились у бренда и «природные помощники»: белка, дятел, еж и фруктовое дерево. Креативную идею разработало агентство «Родная речь».

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GetBrand представил кошачий корм как царское угощение

Лозунг компании MiniMe — «еда как для людей» — дал идею для создания премиальной линейки ресторанных блюд для усатых гурманов. Рецепт каждой баночки звучит как блюдо из высокой кухни. Отсюда название «Мурчелло» —олицетворение счастья и удовольствия, которое получает кошка, когда хозяин приносит ей баночку свежего рагу.

Задача: разработать дизайн упаковки, соответствующий взыскательным вкусам аудитории и разделяющий их любовь к питомцам.

Каждая баночка — поистине царское угощение. Именно поэтому коробочку украшает красная лента, сложенная в виде сердца — ясная и прозрачная метафора любви и окружения заботой.

Сердце увенчано символической кошкой с короной на голове — простой и легко считываемый символ премиальности и исключительности продукта. Как итог — легкий и яркий дизайн, построенный на любви и внимании хозяина, который окружает свою кошку королевской заботой и обращается с ней, как с принцессой.

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KIKIRIKI: хрустящие гренки от Fabula Branding

Агентство Fabula Branding разработало дизайн упаковки ТМ KIKIRIKI для группы компаний «Аквалайф». Гренки — это понятный, популярный и лаконичный продукт, для которого мы сделали такое же лаконичное визуальное решение.

Нашими главными инструментами стали работа с цветом и минималистичные геометрические плашки. Такой подход потребовал нового прочтения логотипа — мы упростили графическое начертание, сделав его более современным. Вкусовая отстройка осуществляется по основным и дополнительным цветам упаковки и с помощью фудзоны.

Это решение помогло нам показать все преимущества снеков KIKIRIKI: упаковка не перегружена дополнительными элементами, благодаря чему на первый план выходит сам продукт — крупные аппетитные гренки очень выигрышно смотрятся на пачке.

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Лимитированная серия «Любавин» водки «Русский Стандарт»

Вдохновением для новой эксклюзивной серии «Русского Стандарта» послужили роскошные работы ювелира Александра Любавина, официального поставщика Императорского двора в конце XIX — начале XX веков.

Созданные петербургским ювелиром шедевры сочетают в себе стили барокко и модерн, иллюстрируя традиционный русский фольклор. Богатство творчества Любавина, одного из лучших художников русского декоративно-прикладного искусства, отражено в затейливых узорах эксклюзивной серии.

Благодаря сочетанию богатых традиций подлинного русского бренда и передовых технологий производства, водка «Русский Стандарт Original» в уникальном дизайне «Любавин» представляет собой истинную находку для коллекционеров, ценителей искусства и любителей качественной русской водки.

Цена за бутылку в эксклюзивном дизайне не отличается от цены регулярной бутылки того же формата.

Брендинговое агентство VASPURart разработало аутентичный дизайн упаковки кавказских сыров

Компания «СКИТ» — один из самых известных и любимых российских производителей майонезов и соусов. С целью диверсификации бизнеса компания запустила несколько линеек сыров, в том числе линейку кавказских сыров под торговой маркой «Доули», разработанную технологом армянином по традиционным рецептурам.

Анализ полки рассольных, кавказских сыров показал, что она завалена почти одинаковыми кусками сыров от множества крупных и мелких производителей, в прозрачной упаковке на которой акцентировано, лишь название сыра. А «дизайн» упаковки, либо совсем безликий, либо очень небрежно накиданный «псевдокавказский».

Поэтому перед командой брендингового агентства VASPURart были поставлены задачи:

выделить продукты на полке

разработать аутентичный кавказский дизайн упаковки, а не очередной «закос под Кавказ»

При разработке дизайна команда VASPURart обратилась к богатой теме живописи стран происхождения сыров, объединяющей в себе горные пейзажи, сельский быт горцев, танцы и застолья местных жителей.

Яркие, живые, живописные иллюстрации объединяют дизайн различных SKU в единую уникальную линейку, но в тоже время хорошо выделяют каждый из сыров благодаря разным пейзажам, выполненным в характерных национальных палитрах и стилях живописи.

Особое внимание было уделено и типографике шрифтов, тщательно стилизованных под национальные алфавиты.

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«Волжанка» с цитрусом от Depot WPF Задача: адаптировать концепцию дизайна питьевой воды для нового вкуса «лимон».

Агентство постаралось подойти к проекту неформально, посмотрев на сложившийся дизайн глазами потребителей воды с лимоном. Обычно это активные горожане, ведущие здоровый образ жизни.

В результате рестайлинга на этикетке появились диагональные линии. Выполненные цветом, близким к гамме фона, они не нарушают стройность базового дизайна, при этом создают новое, более динамичное настроение. Изображение лимона состоит из полигонов, освежая восприятие. Подробнее на Sostav.

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PG branding вывело на рынок альтернативу итальянскому «Лимончелло»

Название «Limontone» объединило эти две метафоры: лимонный ликер и музыку.

Центральным элементом дизайна стали нотный стан с расположенными в нем буквами, которые образуют название марки. А также задающий тон вечеринке скрипичный ключ с долькой лимона, которую так и хочется добавить в свежеприготовленный коктейль.

Минималистичная прозрачная этикетка и матовая бутылка визуально повышают ценность продукта и не «забивают» голову потребителей лишней информацией. Дизайн удачно решает задачу отстройки от конкурентов, так как остальные бренды на полке выглядят довольно традиционно. Подробнее на Sostav.

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В Depot WPF вызрела упаковка твердого сыра

В агентстве возникла идея изобразить на упаковке живописный алтайский пейзаж и марала на берегу горного потока. Это решение было с интересом встречено заказчиком и дошло до прилавка почти в неизменном виде. Подробнее на Sostav.

Агентство BQB (LINII Group) разработало торговую марку казахстанского пива

Дизайн этикеток выполнен в традиционной европейской манере.

Чтобы отразить большое количество ручного труда, применяемого в производстве, а также его исторический характер (на заводе на некоторых этапах производства действительно используются чаны и бочки того времени) был придуман фирменный образ: «шахтерская» тележка, символ кропотливого ручного труда. Такие тележки использовались на заводе более 100 лет назад для перевозки пивных кег.

Рецептуру пива разрабатывал известный чешский пивовар Зденек Шубрт, что также нашло свое отражение на этикетке пива. Подробнее на Sostav.

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