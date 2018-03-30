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«Нелегалы наоборот»: разведка и девушки
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«Нелегалы наоборот»: разведка и девушки 

Вести.Ru 1 час назад
…Сначала из кустов выскочил любопытный пес. Все вокруг обнюхал. Побежал себе дальше. А вот и хозяйка! Высокие сапоги, которые в Англии называются веллингтонами. Песочного цвета галифе. Вощеная зеленая куртка с коричневым вельветовым воротником. А сама — блондинка с характерной (если не сказать «фирменной») горбинкой на носу, явно доставшейся от предков-норманов.
Мы оба, и российский, и британский соавторы этой статьи, аж присвистнули: такой перед нами предстал архитипаж английской аристократки! А здесь, на стыке графств Бедфордшир и Кембриджшир, порядки во многом еще те. Скажем, местная помещица-графиня — жена последнего наследного лорда. Явившая себя нам незнакомка, наверное, была ее родственницей или гостьей. Ну очень английский сюжет: такой доморощенный-доморощенный!
Авторы: ведущий программы «Вести в субботу» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», британский историк и писатель Бернард О'Коннор.
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