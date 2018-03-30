Гороскоп на апрель: следите за тем, что говорите

Если в апреле вы продолжите ждать манны небесной, будьте уверены: ничего хорошего не случится. Останется только дальше лениться и жаловаться на судьбу. Поэтому смело берите жизнь в свои руки и трудитесь день и ночь — добьетесь большего.

Телец

В апреле ваш боевой настрой придется как нельзя кстати: перемены стучатся в дверь. Скука и рутина, преследовавшие вас всю зиму, отступают, но теперь придется справляться с новой проблемой: как же найти время для всех задуманных проектов?

Близнецы

Непоседливым Близнецам хочется расслабиться и отдохнуть, в идеале где-нибудь на Бали с бокалом коктейля. Вы готовы забыть даже про проблемы друзей и рабочие сложности. Но, если вовремя не одумаетесь, останетесь в гордом одиночестве и без денег.

К счастью, за зиму оптимизм Раков не угас, так что в разгар весны их сердца наполняются мечтами и новыми идеями. Помешать может лишь недостаток веры в себя, но с ним довольно легко справиться: побольше бывайте в обществе и общайтесь с близкими по духу людьми.

Настает нелегкий месяц для Львов, нужно будет не только разобраться с прошлыми делами, но и продемонстрировать всем свои таланты. В любовных делах тоже не все гладко. Избранник или избранница может одолеть вас своей ревностью за малейший проступок.

Девам стоит отбросить все сомнения и быть более уверенными в себе. Только в этом случае успех на профессиональном и любовном фронте не заставит себя долго ждать. Заодно это поможет вам справиться с кознями врагов и нейтрализовать конфликтные ситуации.

Пословица о проплывающем мимо трупе врага в этом месяце точно к вам не относится. Чтобы справиться с навалившимися сложностями, придется самостоятельно брать ситуацию в свои руки. Легкого решения проблем не ждите, но знайте твердо: удача будет вам сопутствовать.

Скорпион

Не слишком практичным и экономным Скорпионам в апреле стоит задуматься о своем финансовом положении. Если начнете анализировать свои траты, уже к началу лета сможете скопить приличную сумму, а уж на что ее потратить, вы знаете давным-давно.

Стрелец

Личная жизнь в апреле выходит на первый план. Если союз с вашей половиной ничего, кроме скандалов и расстройств, вам не приносят, то самое время расставить все точки над «i». Запомните: двигаться вперед намного лучше, чем сидеть в уютном болоте.

Козерог

В этом месяце Козерогам стоит отвлечься от всеобщего обожания коллег и друзей и подумать о душе. Кропотливой работой вы заслужили, чтобы вас постоянно хвалили, но постарайтесь не утонуть в лести — куда полезнее посмотреть на себя со стороны.

Водолей

Страсти, которые вскоре будут бушевать вокруг, способны захлестнуть вас, но будьте бдительны и контролируйте свое эмоциональное состояние. Реакцию на происходящее лучше держать при себе, чтобы не вызвать дополнительных сплетен.

Не бойтесь резких перемен, тогда месяц принесет вам только приятные сюрпризы. Это особенно касается личных отношений, которые как раз зашли в тупик. Сейчас придется решать: тот ли рядом человек, с которым вы хотите провести всю жизнь?