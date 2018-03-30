Что читать, смотреть и носить этой весной? Советует редакция «Собака.ru»

Дорогая редакция решила приукраситься, принарядиться и во всей красоте отправиться на главные премьеры и выставки весны.

«Изменяю обожаемому Dries Van Noten с предпоследней коллекцией Фиби Файло для Celine, платьями Nina Donis и сумкой-цветником Louis Vuitton . А любимого дизайнера посмотрю в кино: в российский прокат как раз вышла документалка «Дрис Ван Нотен» — великая красота!».

Ксения Гощицкая директор отдела моды и искусства

«В марте мне необходимы розовый пиджак из страусиных перьев Prada, прозрачные туфли-конфеты из коллаборации Off-White и Jimmy Choo, а также дневники художников Евгения Лансере и Леона Бакста ».

Игорь Можейко арт-директор

«Космически красивые и надежные французы Hoka One One для быстрого перемещения по неровностям планеты берегут ноги и провоцируют на путешествия и безумства».

Саша Карпова редактор светской хроники

«Самый громкий блокбастер весны — это выставка Ильи Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех», которая откроется 21 апреля в Главном штабе. Смотреть проект главных концептуалистов страны нельзя абы как, по­этому для появления на вернисаже обязательно обзаведусь очками Dolce & Gabbana. По ним легко будет считываться моя симпатия к работам художников!».

Алла Шарандина бьюти-редактор

«Весна — это компромисс. Чтобы сразу подманить лето, собираюсь обмахиваться листьями пальмы. Начну с маленьких, из тонкой африканской рафии на клипсах Oscar de la Renta, а продолжу весенним кольцом Chanel ».

Кристина Шибаева продюсер

«Броши-журавли победителя нашего конкурса «Новые имена в дизайне — 2016» Олеси Шиповской разлетаются моментально, так что лучше делать предзаказ в @studionebo. И никаких синиц в руках, зачем нам эти полумеры? По мне, так сияющая птица на полгруди стоит того, чтобы ждать. И наконец-то придумали «фейстюн» в стике: говорят, если нужно убрать лишний блеск на лице не только на фото в инстаграме, но и для жизни, малыш Givenchy Mat & Blur Touch справляется на раз».

Алина Малютина редактор рубрики «Мода»

«Полупрозрачные перчатки Gucci с «татуировками» не спасут от холода, но точно пригодятся для стилизации лука, так же как и яркий платок Dior».

Алена Анисимова редактор рубрики «Город. Культура»

«Тем, кто освоил «Историю искусства для собак» Боровского, пора переходить на взрослые книги Александра Давидовича. «Разговоры об искусстве» также понятны, что называется, каждой собаке и еще более увлекательны, потому что автобиографичны».

Виктория Пятыгина редакционный директор

«Ради идеальной геометрии новых серег Avgvst Jewelry я готова вспомнить и сумму квадратов катетов, и пи квадрат. В украшения пионера русского newelry Натальи Брянцевой влюбилась пять лет назад, когда у нее была всего одна коллекция (зато какая!) и коллеги из «Екб. Собака.ru» написали о первой победе Натальи в престижном профессиональном конкурсе — с тех пор список моих маст-хэвов они не покидают».

Жанна Галай фоторедактор

«Сапоги для похода на концерт LP — 25 марта в клубе «A2» буду прыгать».

Ася Алисултанова новостной редактор

«Флакон парфюма Folie a Plusieurs Le Cinema Olfactif воплощает мои главные увлечения — любовь к кино и поиск новых ольфакторных впечатлений. Парфюм вдохновлен культовым фильмом Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», а в композицию аромата поэтично вписались игра реальности и вымысла, запах проявителя в темной комнате и картин, написанных маслом. А еще мечтаю о тейтмент-серьгах Marni, с помощью которых собираюсь сказать: «Хочу, чтобы этой весной бутоны распускались не только в парках Петербурга, но и у меня на ушах!»».

Екатерина Резникова редактор рубрики «ЗОЖ»

«Суперузкие очки амстердамской марки Blank выбираю не для защиты от весеннего солнца — они просто очень красивые! А в кроссовках Prada будет не страшна весенняя слякоть».

Полина Хвостова дизайнер

«Ваза от Fedor Toy для весенних праздничных букетов и для всего съедобного, что к цветам прилагается».

Анастасия Павленкова редактор рубрики «Еда»

«Голосую не за объект, а за место! Наши друзья пивовары из AF Brew, коим мы во многом обязаны становлению крафтовой культуры в Петербурге, наконец обзавелись собственным производством с отличнейшим баром там же. И не где-нибудь — на Заводе имени Степана Разина 1790 года постройки, который сам по себе памятник промышленной архитектурной мысли. В баре AF Brew Taproom — сумасшедшие окна в пол, потрясающие воображение виды на пивоварню, двадцать крановоригинальнейшего пива — и это по заводским ценам!».