Кэти Перри восхищается красивым, рельефным телом, «как стиральная доска» Орландо Блума

Новостью о том, что Кэти Перри и Орландо Блум воссоединились, пестрят многие таблоиды уже несколько дней — СМИ о звездах публикуют их совместные фотографии в качестве доказательства. Бывшие (или уже нынешние) возлюбленные проводят в последнее время почти все время вместе, однако этого Кэти и Орландо недостаточно: дополнительно знаменитости общаются в соцсетях.

Сегодня Блум опубликовал горячее фото в Инстаграме, продемонстрировав свой красивый и рельефный пресс. Конечно же, кадр понравился многим поклонницам актера, среди которых оказалась и Перри.

Комментарий Кэти Перри к фото Орландо Блума

Эй! Я как раз искала стиральную доску, — с иронией написала звезда.

Сейчас, как сообщают инсайдеры, влюбленные находятся в Токио, где запланировано выступление Перри в рамках ее гастрольного тура.

