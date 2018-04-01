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Православные сегодня отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим
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Православные сегодня отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим
Авторадио
20 минут назад
Фото:
РИА Новости
Женский форум
Он традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях смерти
Иисуса Христа
.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершит в честь праздника Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
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