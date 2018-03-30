Миранда Керр в «ультра мини» и другие беременные звезды

34-летнюю австралийскую супермодель застали за ланчем с подругами в Лос-Анджелесе.

О том, что Миранда станет мамой во второй раз, стало известно несколько месяцев назад… Для Керр этот ребенок станет вторым (в 2011-м у супермодели и актера Орландо Блума родился сын Флинн), а вот для нового мужа Миранды, основателя Snapchat Эвана Шпигеля , первенцем!

Звезда не скрывала вторую беременность с самого начала. Да, и сейчас, когда до родов остались считанные месяцы, разгуливает по Голливуду в коротком платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло ее животик.

Миранда несколько часов гуляла по Голливуду, а затем пошла на ланч с друзьями, вернувшись домой поздно вечером.

Любопытно, что активный образ жизни ведет и другая звездная мама. Кейт Миддлтон на днях застали в магазине детских товаров. Герцогиня активно готовится к появлению третьего малыша и все необходимое решила купить сама, не доверив выбор няням и помощницам.

Долгое время Кейт собиралась рожать третьего малыша дома, как это когда-то сделала королева Елизавета II , но врачам все же удалось ее переубедить и в этот раз. А потому малыш, как и его старшие братик и сестренка, появится на свет в частном крыле больницы святой Марии.

Кейт Миддлтон

Кэндис Свейнпол

Чуть тяжелее приходится 42-летней Еве Лонгории. Самую сексуальную из «Отчаянных домохозяек» совсем не узнать… Актриса кардинально сменила стиль, променяв костюмы на свободные сарафаны. А лицо из-за плохого самочувствия чаще прячет под солнцезащитными очками и шляпами.

Что совсем нельзя сказать об ангеле «Victoria Secret» Кэндис Свейнпол или звезде реалити «Семейства Кардашьян» — Хлои! Сестра Ким не только сияет, но и умудряется заниматься в тренажорном зале даже на большом сроке, чем регулярно, кстати, провоцирует немало осуждений от подписчиков.

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