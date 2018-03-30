Суррогатное материнство и мода: почему звезды на пенсии хотят стать родителями?

Sobesednik.ru узнал у экспертов, чем вызвано желание пожилых знаменитостей обзавестись детьми.

Народный артист РФ Эммануил Виторган недавно стал отцом в третий раз в 78 лет. Его 56-летняя жена Ирина уверяет всех: «Я родила сама», хотя беременной ее никто не видел. А вот Маликовы и не скрывают, что они прибегли к услугам суррогатной матери, не став рисковать здоровьем 54-летней супруги певца. Алла Пугачева во всеуслышание объявила о заморозке собственных яйцеклеток, она стала матерью двойняшек с помощью суррогатной мамы в 64 года, первой из звезд сделав такой шаг. Теперь в российском шоубизнесе это тренд, звезды на пенсии решают стать родителями…

— Учитывая современные технологии, при наличии соматического здоровья у женщины, все возможно, даже выносить и родить ребенка в 56 лет, — объясняет врач-психотерапевт, профессор, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Жанна Гарданова. — Чаще всего для этих целей в возрасте до 35 лет замораживают свои яйцеклетки, чтобы потом ими воспользоваться. Все дело в том, что после 35 лет процесс репликации, то есть исправления ошибок в ДНК клеток, существенно замедляется, поэтому могут быть мутации генов, аномалии развития у плода. Если женщина решает родить после 35 лет, то она должна пройти углубленную диагностику. И вообще, в программу ЭКО включают после тщательного обследования, соматически больную никто из докторов не возьмет. Любые болезни почек, печени, сердца, сосудов — прямые противопоказания. Надо понимать, как организм обеспечивает себя, и если он с этим не так эффективно справляется, то сможет ли работать за двоих во время беременности в условиях измененного метаболизма.

Пугачева первая призналась, что заморозила яйцеклетки // Фото: Global Look Press

В среднем после 45 лет наступает климакс, иными словами — банк яйцеклеток заканчивается. Если женщина решает рожать сама после этого возраста, то ее готовят заранее. Гинекологи назначают гормональные препараты для поддержания функции матки. Но если пациентка принимает такие препараты, важно понимать, что в разы увеличивается риск сосудистых катастроф (инфаркты, инсульты) плюс происходит прибавка в весе, что тоже опасно. Не думаю, что Ирина Виторган принимала такие препараты. У мужчин же все иначе, у них функция сперматогенеза может сохраняться долгие годы, и вполне вероятно, что Эммануил Виторган мог стать отцом в 78 лет.

— Сегодня тренд — поздние роды и позднее осознание потребности в детях. С чем это связано?

— Современное поколение тратит свою молодость на достижение успехов в карьере, им не до детей. А тогда, когда они всего добились, задумываются о продолжении рода. Действительно, на прием стало приходить много женщин после 50 лет с желанием забеременеть. Но не все понимают, что, помимо криоконсервации — замораживания яйцеклеток, — нужно еще и вести правильный образ жизни: сюда входит и система питания, и спорт, и отсутствие вредных привычек. Только при условии соматического здоровья женщина сможет стать мамой в таком возрасте, иначе нужно пользоваться услугами суррогатных матерей. У меня был случай с 52-летней пациенткой: она забеременела двойней, у нее начались ишемические приступы, сильная одышка, отеки на ногах. Но она, несмотря ни на какие риски, хотела выносить беременность сама. В итоге ее преждевременно родоразрешили, родились недоношенные дети, которых долго выхаживали. И пациентка потом сказала: «Если бы я знала, что все так будет, ни за что бы не пошла на это!»

— Если вынашивает суррогатная мама, то у биологических родителей как-то меняется восприятие малыша, ведь мать не носила его под сердцем?

— Конечно, изменяется формирование системы детско-родительских отношений. Мы советуем биологическим родителям поддерживать контакт с суррогатной мамой, чтобы малыш воспринимал их голоса, различал их тональности. Плюс рекомендуем прохождение курса молодых родителей и обязательно посещение врача-психотерапевта или клинического психолога в женской консультации.

— Эммануил Гедеонович поведет ребенка в первый класс примерно в 85 лет, а чтобы увидеть свадьбу дочери, ему надо дожить минимум до 100 лет…

— Это мощная мотивация, чтобы жить долго и бережно относиться к своему здоровью. Рождение ребенка в таком возрасте меняет все приоритеты, вынуждает хорошо выглядеть, следить за собой, в крови появляется много эндорфинов — гормонов радости, уходят плохие мысли, переживания. Но, безусловно, большая разница в поколениях накладывает свой отпечаток и усугубляет извечную проблему отцов и детей. Однако в этом случае многое корректируется установлением доверительных отношений и зависит от того, насколько каждому из членов семьи комфортно быть в этой ситуации. Думаю, что Эммануил Виторган будет очень гордиться своей дочкой и ролью немолодого отца.

Психолог об Ингеборге Дапкунайте : «Она не похожа на рожавшую женщину»

Стало известно, что 55-летняя звезда фильмов «Интердевочка», «Морфий», «Матильда» Ингеборга Дапкунайте якобы развелась с третьим супругом — ресторатором Дмитрием Ямпольским . Удивительно то, что актрисе удалось скрыть от общественности известие о рождении сына. Все гадают, сама она родила или воспользовалась услугами суррогатной матери, ныне популярными среди артистов.

Журналисты наткнулись на сайте Преображенского суда на информацию о том, что Ингеборга Дапкунайте и ее муж Дмитрий Ямпольский (моложе ее на 10 лет. — Авт.) решили официально закончить свои отношения. Как выяснилось, этот процесс начался в конце прошлого года. Однако что же привело к этому — неизвестно.

Ингеборга Дапкунайте // Фото: Global Look Press

Cовсем недавно вышел документальный фильм «Все, что пишут обо мне, — неправда», приуроченный к юбилею актрисы. В конце киноленты она подзывает кудрявого светловолосого ангелочка, берет его на руки и уходит со сцены. Этот мальчуган оказался ее полуторагодовалым сыном Алексом.

Мы попытались связаться с представителями актрисы, но те отказались от каких-либо комментариев. В Театре Наций, где Дапкунайте служит, с животом ее не видели.

Мы решили узнать у психолога Анны Гарш основные причины поздней беременности.

— Сейчас среди женщин после 40 появилась тенденция рожать первенца. К этому возрасту дама уже получила несколько высших образований, успела насладиться личной жизнью, встать на ноги. Теперь она понимает, что может многое дать своему малышу. Есть и те, кто просто по молодости не может родить из-за проблем со здоровьем, а сейчас отчаянно стремится впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но запоздалая беременность может обернуться трагедией для малыша. Такая мамочка может его чрезмерно опекать, баловать и придерживаться позиции: «Родила для себя, он только мой». Из-за этого ребенку потом будет непросто социализироваться. Если же говорить об Ингеборге Дапкунайте, то можно точно сказать, что она родила для себя. Актриса не похожа на рожавшую женщину. Скорее всего здесь имело место суррогатное материнство или усыновление.

цифра

Звезды платят по 50 тысяч рублей за хранение замороженных яйцеклеток, программа ЭКО с их использованием стоит примерно 100 тысяч рублей.