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Секс без свидетелей: как сделать это, не разбудив детей
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Секс без свидетелей: как сделать это, не разбудив детей 

Детстрана.ру 52 минуты назад
Фото: Детстрана.ру
Соорудите из одеял и подушек гору
И ныряйте в неё! Подобный ход имеет под собой научную основу. Когда высокочастотные звуки (то есть ваши стоны) встречают препятствие в виде плотной ткани (одеяла или подушки), то превращаются в вибрацию и, в конце концов, сходят на нет.
Но низкочастотные звуки всё же будут прорываться сквозь «одеяльную блокаду», поэтому любимому придётся вести себя сдержаннее.
Создайте барьер для звука
Если звуковая волна встречает преграду, она, попросту, не распространяется дальше. А потому, чтобы дети не услышали проявлений ваших страстей, проложите щель под дверью спальни махровым полотенцем (берите большое). Вы создадите физический барьер для звуков, и они не выйдут за пределы спальни.
Отправляйтесь в ванную
Если ваш ребёнок настолько мал, что спит с вами в одной комнате и даже кровати, о том, чтобы заняться сексом в опасной с ним близости, конечно, не может быть и речи. Но есть и другие подходящие места. Например, ванная. Включайте душ на полную мощность, и смело предавайтесь любви. Только помните, что и в ванной не стоит слишком проявлять эмоции: от горячего пара голосовые связки размягчаются, и голос может прорезаться как раз не к месту.
Купите новую кровать
Если ложе любви порядком поизносилось, то нет ничего удивительного в том, что оно скрипит и «плачет» от малейшего движения! Пора уже купить новую кровать и матрас к ней. Специалисты (да-да, у них тоже есть жёны и дети) советуют выбирать кровать на ножках, которая будет передавать меньше вибрации полу, а, значит, звуки будут тише.
Что касается матраса, то лучше отдавать предпочтение моделям из полиуретана, который отлично поглощает звуки.
Включите музыку
Создайте в детской так называемый «белый» шум. Поставьте малышам на проигрывателе звуки природы, например, шум дождя, прибоя, леса и так далее. Они отлично маскируют звуки секса.
Снимите номер
Если дома заниматься сексом — вообще не вариант, сдавайте детей на время бабушкам и дедушкам, а сами снимите гостиничный номер, и уж там развлекитесь от души!
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