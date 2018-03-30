Культурный центр «Зодчие» проводит бесплатную встречу с психологом

В КЦ «Зодчие» решили провести для жителей района Кунцево бесплатную встречу с психологом. Об этом нам рассказала пресс-секретарь культурного центра.

«Хотим оказать посильную помощь жителям района», — пояснила Алина Эйтутис — «В эти дни многие ощутили, что нуждаются в помощи, но не знают, где её получить, как поддержать близких. И, каким образом, после тревожных событий вернуть себе состояние равновесия. Об этом и пойдет речь на лекции с психологом Ольгой Шавеко, которая работает в Московской службе психологической помощи населению».

На лекции-практикуме из категории «Психология катастроф» речь пойдет не только об этом, но и о том, что переживает человек, который не был на месте катастрофы, не стал ее участником или свидетелем, но, по той или иной причине (к примеру, это коснулось его близких) испытывает мощный стресс. Какие реакции нормальны, а какие разрушительны? Как преодолеть травму? На эти и другие вопросы и ответит психолог Ольга Шавеко. Встреча пройдет 1 апреля в 12:00 в помещении культурного центра «Зодчие» по адресу: ул. Партизанская, д. 23. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.