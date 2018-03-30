Жизель Бундхен украсила обложку The Wall Street Journal 

Американское издание The Wall Street Journal представило обложку апрельского номера. Его главной героиней стала бразильская супермодель Жизель Бундхен. Отметившая 37-й день рождения манекенщица сфотографировалась не только для первой страницы издания, но и приняла участие в масштабной фотосессии в стиле кантри. Автором снимков стал известный шведский фотограф Микаэль Янссон. Стилизовал съемки Джордж Кортина, ранее сотрудничавший с Vogue, Numero, Interview, Harper’s Bazaar и Vanity Fair.
Помимо этого, Жизель рассказала журналисту издания о том, как проводит время в кругу семьи со своим супругом (Томом Брэди, квотербеком команды New England Patriots) и двумя детьми, поделилась секретами здорового питания, рассказала о занятиях спортом и йогой. Также, модель высказалась на актуальную тему разнообразия в модельном бизнесе и сексуальных домогательствах, факты которых все чаще становятся достоянием общественности.