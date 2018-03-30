Бесплатные консультации для беременных организуют во 2-м Саратовском проезде

В филиале Московской службы психологической помощи населению во 2-м Саратовском проезде, начиная с 3 апреля, специалисты проведут несколько занятий по психологической подготовке к родам и материнству.

— На занятиях будет проводиться обучение техникам саморегуляции и релаксации. Приглашаются женщины, срок беременности которых составляет не менее 20 недель, — рассказал представитель филиала.

Вход свободный по предварительной записи по телефону 8 (499) 742-91-81.

Занятия будут проходить с 11.00 до 14.00.

Напомним, что филиал Московской службы психологической помощи населению в Текстильщиках расположен по адресу 2-й Саратовский проезд, дом 8, корпус 2. (мю)