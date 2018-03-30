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Бесплатные консультации для беременных организуют во 2-м Саратовском проезде
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Бесплатные консультации для беременных организуют во 2-м Саратовском проезде 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
В филиале Московской службы психологической помощи населению во 2-м Саратовском проезде, начиная с 3 апреля, специалисты проведут несколько занятий по психологической подготовке к родам и материнству.
— На занятиях будет проводиться обучение техникам саморегуляции и релаксации. Приглашаются женщины, срок беременности которых составляет не менее 20 недель, — рассказал представитель филиала.
Вход свободный по предварительной записи по телефону 8 (499) 742-91-81.
Занятия будут проходить с 11.00 до 14.00.
Напомним, что филиал Московской службы психологической помощи населению в Текстильщиках расположен по адресу 2-й Саратовский проезд, дом 8, корпус 2. (мю)
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