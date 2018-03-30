Уральская предпринимательница привезла врачей к бабушкам, которые делают крем-мед в глухой деревне

Бабушки, которые делают крем-мед с ягодками в Малом Турыше, прошли бесплатное медицинское обследование. Уральская предпринимательница Гузель Санжапова , запустившая производство меда в глухой деревне, договорилась с частной клиникой, врачи которой осмотрели пенсионерок и взяли анализы.

— На сегодняшний день жителям деревни, чтобы, например, сдать кровь, нужно доехать на автобусе до Красноуфимска, отсидеть очередь к терапевту, взять направление на другой день и потом снова приехать, — рассказала Е1.RU Гузель. — Многие не в состоянии вытерпеть такие лишения, поэтому я договорилась с компанией, которая приехала и на месте взяла у бабушек анализы.

У бабушек взяли общий анализ крови, анализ крови на холестерин и на сахар, также им сделали ЭКГ. По их итогам терапевт вынесет заключение о каждом пациенте. С этим заключением пенсионерки смогут сразу обратиться к врачу.

— Осмотр у врачей прошли 34 человека, все они воодушевлены и очень рады. Ведь такое плановое обследование в деревне — большая редкость, — отмечает Гузель. — Теперь спрашивают: «Когда будет УЗИ?».

Недавно Гузель запустила сбор средств через краудфандинг, чтобы построить для бабушек современный клуб из контейнеров. Также девушка не оставляет планов построить карамельную фабрику.

Гузель Санжапова стала известна всей России после того, как в деревне Малый Турыш сумела наладить изготовление сладких ложечек, леденцов и крем-меда с ягодами и травами.

В 2017 году в деревне появились еще три новинки: беседка, оборудованная скважина с питьевой водой и контейнерная площадка для мусора. Все это Гузель сделала на деньги президентского гранта — 3 миллиона рублей. Часть средств также ушла на то, чтобы принять волонтеров.