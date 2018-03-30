Жители Родников боятся заходить в лифт

Жильцы первого подъезда на состояние лифтов жалуются давно. По их словам, еще на момент заселения в новый дом два грузовых и установленный чуть позже пассажирский лифт выглядели так, словно ими давно пользовались: в кабинах были вмятины, царапины. Работа подъемных устройств тоже оставляет желать лучшего. Они нередко застревают, при движении слышны скрежет, скрип, стук. На все обращения в компанию «Лифтсервис», занимающуюся обслуживанием оборудования в доме, жильцы получают отписки об «объективных» причинах поломок. Чаша терпения переполнилась 11 марта.

Полчаса в темноте

В этот день в лифт зашли четверо взрослых, один из которых вез в коляске малыша, и еще двое детей. Каждый нажал кнопку своего этажа, и лифт поехал вверх. Но вдруг раздался хлопок, кабина остановилась, свет погас. Нажав кнопку связи с диспетчером, пассажиры рассказали о поломке и попросили включить аварийное освещение, ведь в темноте малыши начали беспокоиться и плакать. Заявку диспетчер приняла, а вот свет не включила. Так и сидели четверо взрослых и три ребенка в темноте почти полчаса.

Вскоре стало не только страшно, но и душно. Жильцы вновь связались с диспетчером, и та, ответив, что лифт ремонтируют, посоветовала им самим раскрыть двери. Пассажиры так и поступили, хотя правилами пользования лифтом это запрещается. Приток свежего воздуха был обеспечен, а вот выбраться наружу это не помогло: оказалось, что лифт застрял между этажами. Вскоре он начал двигаться то вверх, то вниз, но недолго — кабина вновь оказалась между этажами, и обслуживающий лифт персонал сказал, что придется вылезать в образовавшуюся щель. «Рискуя своей жизнью и здоровьем, выпрыгивали из кабины с полутораметровой высоты вместе с малолетними детьми, — пишет старшая по подъезду Анастасия Аношина. — Пришлось сломать козырек детской коляски, чтобы она могла пройти в небольшое пространство».

Предотвратить трагедию

Напомним, буквально за неделю до этого в Симферополе из-за неисправности лифта погибли женщина и шестимесячный малыш: им тоже пришлось выбираться из застрявшей между этажами кабины. Боясь повторения этой трагедии, жильцы требуют разобраться с техническим состоянием лифта. Шестьдесят человек подписали заявление прокурору Калининского района, заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора , руководителю ГЖИ НСО, депутатам и руководству УК «Сибирская инициатива» с требованием провести проверку технического состояния лифта.

Исполнительный директор ООО «УКЭЖ „Сибирская инициатива“ Сергей Соловьев уверяет, что это единичный случай, с лифтом все в порядке и УК следит за его техническим состоянием.

»У нас есть документы, подтверждающие, что лифты в этом доме находятся в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию, — говорит Сергей Соловьев. — Об этом свидетельствуют акты периодического технического освидетельствования независимой испытательной лабораторией, выписанные 16 марта 2018 года. В тот день, 11 марта, действительно была зафиксирована остановка лифта с пассажирами, работники аварийной службы произвели эвакуацию пассажиров, соблюдая требования безопасности при эксплуатации лифтов. Также беспочвенными считаю обвинения в том, что в доме были установлены старые, бывшие в употреблении лифты. Перед запуском в работу их проверяла компания, имеющая лицензию на выдачу разрешений на эксплуатацию. Претензий к состоянию кабин у них не было».

Представители «Сибирской инициативы» передали в распоряжение редакции копии актов технического освидетельствования лифтов. По словам жильцов, управляющая компания связалась и с ними. «Сибирская инициатива» готова на диалог, и это радует, — говорит старшая по подъезду Анастасия. — Но нам главное, чтобы был результат. Поэтому будем ждать ответа от ГЖИ и прочих структур, куда мы отправили заявление».

«ВН» будет следить за ситуацией. Возможно, о своей безопасности жильцы дома № 28 по улице Тюленина переживают зря. Но бдительность и дополнительная проверка технического состояния лифтов лишними не будут.