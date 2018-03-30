Криса Брауна обвинили в попытке удушения девушки: ответ певца

Вчера вечером западный таблоид TMZ опубликовал фотографию, сделанную очевидцами во время того, как Крис Браун пытался задушить женщину. Как сообщается, инцидент произошел в Майами, куда 28-летний артист прибыл на фестиваль Ultra Music Festival. На снимке все выглядит более чем серьезно (особенно испуганное лицо «жертвы»), однако Браун утверждает, что он просто развлекался с подругой.

Спасибо за количество публикаций, сделанных сегодня. Вы все хорошо знаете, что я больше не занимаюсь этим (рукоприкладством, — прим. ред.). Все, кто на этом фото вокруг меня, являются моими близкими друзьями, — поспешил оправдаться Крис Браун.

Шутка это или нет, но поклонники склонны поверить в рукоприкладство Брауна, помня его истории с побоями женщин. Напоним, что в одном из инцидентов жертвой насилия стала певица Рианна: в 2009 году Браун также попытался задушить ее. После этого исполнитель был арестован, его приговорили к пяти годам условно.