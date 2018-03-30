Ещё
Криса Брауна обвинили в попытке удушения девушки: ответ певца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Криса Брауна обвинили в попытке удушения девушки: ответ певца 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера вечером западный таблоид TMZ опубликовал фотографию, сделанную очевидцами во время того, как Крис Браун пытался задушить женщину. Как сообщается, инцидент произошел в Майами, куда 28-летний артист прибыл на фестиваль Ultra Music Festival. На снимке все выглядит более чем серьезно (особенно испуганное лицо «жертвы»), однако Браун утверждает, что он просто развлекался с подругой.
Спасибо за количество публикаций, сделанных сегодня. Вы все хорошо знаете, что я больше не занимаюсь этим (рукоприкладством, — прим. ред.). Все, кто на этом фото вокруг меня, являются моими близкими друзьями, — поспешил оправдаться Крис Браун.
Шутка это или нет, но поклонники склонны поверить в рукоприкладство Брауна, помня его истории с побоями женщин. Напоним, что в одном из инцидентов жертвой насилия стала певица Рианна: в 2009 году Браун также попытался задушить ее. После этого исполнитель был арестован, его приговорили к пяти годам условно.
Журнал ОК!: последние новости
Сумасшедший план: как принц Уильям и Кейт Миддлтон подготовились к родам Трэвис Скотт прокомментировал фигуру Кайли Дженнер Кэти Перри восхищается красивым, рельефным телом, «как стиральная доска» Орландо Блума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придуманная красота: как живет «одесская Барби»
Чем вредна гречка44
Шишкова «лишила себя зрачка»6
Орлова слишком сильно похудела3
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей17
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение