На молокозаводе в Шацком районе придумывают бренд молочной продукции

На молокозаводе в Шацком районе выбирают бренд для собственной продукции, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Строительство молокозавода (ООО «Рассвет-1) начали осенью 2017 года. Сейчас на предприятии уже идут подготовительные работы.

»Оборудование практически все завезли, — рассказывает генеральный директор Петр Лопырев. — Для пастеризации молока заказывали специальные емкости и всю автоматику в Алтайском крае, упаковочное оборудование — в Брянске. Осталось собрать все в общую технологическую цепочку. Процесс будет полностью автоматизирован. Сейчас выбираем бренд для нашей продукции. Обязательно в названии будет наш родной Шацк. Может, назовем «Шацкие рассветы». Пока рассматриваем предложения».

Молокозавод рассчитан на пять тонн молока в сутки. Именно столько получается от дойного стада сельхозпредприятия. Планируется выпускать молоко в пакетах, сметану, йогурт, масло.