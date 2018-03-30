Ещё
На молокозаводе в Шацком районе придумывают бренд молочной продукции
Далее:
Читайте также:
Ещё

На молокозаводе в Шацком районе придумывают бренд молочной продукции 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
На молокозаводе в Шацком районе выбирают бренд для собственной продукции, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Строительство молокозавода (ООО «Рассвет-1) начали осенью 2017 года. Сейчас на предприятии уже идут подготовительные работы.
»Оборудование практически все завезли, — рассказывает генеральный директор Петр Лопырев. — Для пастеризации молока заказывали специальные емкости и всю автоматику в Алтайском крае, упаковочное оборудование — в Брянске. Осталось собрать все в общую технологическую цепочку. Процесс будет полностью автоматизирован. Сейчас выбираем бренд для нашей продукции. Обязательно в названии будет наш родной Шацк. Может, назовем «Шацкие рассветы». Пока рассматриваем предложения».
Молокозавод рассчитан на пять тонн молока в сутки. Именно столько получается от дойного стада сельхозпредприятия. Планируется выпускать молоко в пакетах, сметану, йогурт, масло.
АиФ Рязань: последние новости
В кожном диспансере Рязани будут выявлять рак на ранней стадии Рязанским дизайнерам и модельерам провели мастер-класс Рязанка Ангелина Галецкая прошла в следующий этап шоу «Голос. Дети-5»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придуманная красота: как живет «одесская Барби»
Чем вредна гречка44
Шишкова «лишила себя зрачка»6
Орлова слишком сильно похудела3
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей17
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение