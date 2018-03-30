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Неделя потребления: здоровое питание с Bork и Сардиния для избранных
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Неделя потребления: здоровое питание с Bork и Сардиния для избранных 

Forbes.ru 2 часа назад
Фото: Forbes.ru
Вакуумный блендер Bork
В чем преимущество вакуумного блендера перед обычным? Продукты в таком блендере не насыщаются кислородом, а значит не окисляются и сохраняют свой полезные свойства. Кроме того, блендер Bork B 601 измельчает продукты со скоростью до 32 000 оборотов в минуту, что позволяет добиться максимальной однородности. Трансфер частным самолетом на курорт Forte Village
C 14 июля по 25 августа каждую субботу из терминала «Внуково-3» на Сардинию будет летать Forte Village Private Jet, прямо на борту которого гости курорта смогут пройти процедуру check-in или заказать интересующие их услуги. Boeing 737-000 разделен на зоны первого класса и бизнес-класса, за меню отвечает «мишленовский» повар, а для большего комфорта и спокойствия пассажиров в команду экипажа входит даже терапевт. Новая коллекция Tumi
Чемоданы из коллекции Latitude — самые легкие за всю историю Tumi. При этом за их содержимое в поездке можно не беспокоиться: чемоданы сделаны из запатентованного сверхпрочного баллистического полипропилена. Инженеры Tumi успели получить патент и на телескопическую ручку X-Brace 45, которая точно не сломается в самый неподходящий момент.
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